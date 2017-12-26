Эксперты ЗР проверили 20 заправок. Зимнее дизтопливо... замерзает!

Зима. А значит, владельцы дизельных машин вновь играют в квест «Найди хорошую солярку». Присоединяемся! Мы посетили два десятка АЗС, на каждой приобрели несколько литров дизтоплива, разлили образцы по мерным стаканчикам и поместили в морозильную камеру.

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На сей раз не будем руководствоваться ни четырьмя действу­ющими ГОСТами, ни приложением с указанием сезонности топлив, ни Техническим регламентом, как мы делали много лет подряд. А чем же тогда руководствоваться? Исключительно здравым смыслом! Неужели нужен указ, согласно которому русскую зиму следует считать холодным временем года? И неужели можно спокойно спать, сознавая, что автомобиль, который ты в декабре заправил летним дизтопливом, на морозе гарантированно встанет?

Подход простой: считаем, что психологически важной границей, до которой водитель ждет от машины уверенного пуска, является температура —25 °С. Чтобы прояснить истинное положение дел, мы решили в самом начале календарной зимы (дело было 4 декабря) отъехать от редакции в северном направлении и посетить близлежащие области — Московскую, Владимирскую, Ярославскую и Костромскую. Погода соответствующая: со снегопадом, бураном, переметами на дорогах и машинами в кюветах. А что солярка?

ФИЛЬТРУЙТЕ СОЛЯР Фильтрующая штора фильтра дизельного топлива (она особенно важна для систем впрыска common rail) обладает тонкостью отсева 3–5 мкм. Представьте, каково удлинившимся от холода парафиновым цепочкам пробираться через такое игольное ушко. А если фильтр уже подзасорен, проблем в морозы будет еще больше. Поэтому желательно заменить его перед холодами. Не забудьте проверить, исправен ли его электрообогрев. И старайтесь почаще сливать воду со дна фильтра через специальную пробку.

В целом, результат ожидаемый: дизтопливо с пяти АЗС не прошло испытания. Причем все продавцы на голубом глазу утверждали (и даже подкрепляли свои слова паспортами качества), что у них — зимнее дизтопливо. Удивила только одна АЗС, на которой девочка-кассир долго искала паспорт качества, чтобы убедиться: продава­емое дизтопливо — летнее. И сразу нас успокоила: мол, какая разница-то, что там написано?

Результаты экспресс-проверки Из 20 приобретенных образцов один на морозе превратился в камень, еще четыре сильно загустели, а потому тоже непригодны для зимнего ­использования. Итог: каждое четвертое ДТ — ­мимо денег.

Вывеска на АЗС зачастую не совпадает с надписью на кассовом чеке. Приезжаете, к примеру, на ТНК, а получаете чек с указанием незнакомой фирмы.

Ни один известный бренд не провалился.

Из 20 проверенных паспортов качества один утве­рждал, что продаваемое дизтопливо — летнее.

Результаты экспресс-проверки относятся только к конкретной закупке и не могут являться основанием для оценки всей продукции той или иной фирмы в целом. Обратите внимание, что стоимость дизтоплива на брендовых заправках практически не отличается от цены на АЗС с неизвестными названиями или вовсе без оных. За какую заправку проголосовать рублем — за ту, у которой более жесткий контроль качества и развитая инфраструктура, или за ту, где для оплаты приходится по старинке сгибаться к окошку, стоя на улице? Выбирать вам. Нам же на брендовой АЗС да при наличии паспорта качества как-то спокойнее за моторы своих машин.

Удачи на дорогах, дизелеводы! Она вам пригодится.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗТОПЛИВА ДО —25 °С

№ Место и время заправки (согласно чеку) Указанная марка ДТ Цена за литр на момент закупки Итоги проверки 1 ВР, АО «РН-Москва», Ярославское шоссе, 20 км, 04.12.2017, 07:22 ДТ-З-К5 38 руб. 89 коп. без замечаний 2 Роснефть, АО «РН-Москва», Ярославское шоссе, 21 км, 04.12 2017, 07:31 ДТ 39 руб. 00 коп. без замечаний 3 ООО «Татнефть — АЗС-Запад», АЗС 37, Пушкинский р-н, Ярославское шоссе, 35 км, 04.12.2017, 07:48 ДТ-З-К5 39 руб. 29 коп. помутнело, сохранив текучесть 4 ООО «Шелл Нефть», Шелл Пушкино, Красноармейское шоссе, стр. 96, АЗС 11097, 04.12. 2017, 07:57 ДТ-З-К5 38 руб. 99 коп. без замечаний 5 ООО «ПКФ „ТОКО-2“, Пушкино, Холмогоры, 36 км, АЗС № 1, 04.12.2017, 08:05 ДТ-З-К5 39 руб. 70 коп. помутнело, сохранив текучесть 6 ООО „Компания Трасса“, АЗС 49, 04.12.2017, 08:11 ДТ-Е-К5 39 руб. 79 коп. помутнело, сохранив текучесть 7 ООО „НГМ“, п. Лесной, а/д Холмогоры, 423 км, АЗС 1, 04.12.2017, 08:23 ДТ Евро кл. 5 38 руб. 90 коп. помутнело, сохранив текучесть 8 ИП „Цыпкин“, АЗС № 3, с. Талицы, 04.12.2017, 08:40 ДТ Евро кл. 5 38 руб. 90 коп. помутнело, сохранив текучесть 9 ЕКО, ООО „НБА — Северо-Запад“, д. Галыгино, Сергиево-Посадский р-н, уч. 6, АЗС № 310, 04.12.2017, 08:46 ДТ-Е-К5 39 руб. 00 коп. сильно помутнело, сохранив текучесть 10 ООО „Ойл-ТЭК“, д. Вихрево, 67 км М8, 04.12.2017, 08:49 ДТ-Л-К5 33 руб. 50 коп. замерзло полностью 11 ООО „Стромстрой“, Владимирская обл., Александровский р-н, д. Старая, АЗС, 04.12. 2017, 09:30 ДТ-Е-К5 38 руб. 90 коп. очень сильно загустело 12 ООО „Газпромнефть-Центр“, Ярославская обл., Переславский р-н, 135 км, промзона, АЗС № 12, 04.12. 2017, 10:06 ДТ-З-К5 38 руб. 80 коп. без замечаний 13 PLUS, Ростов, Борисоглебское шоссе, № 9, АЗК № 3, 04.12.2017, 11:27 ДТ-Л-К5 36 руб. 99 коп. расслоение, выпадение парафинов 14 „Славнефть“, Ростов, Ярославское шоссе, 60, АЗК № 40, 04.12.2017, 11:41 ДТ-З-К5 37 руб. 10 коп. без замечаний 15 ООО „АРС“, АЗС № 8, адрес не указан, 04.12.2017, 12:05 не указано 36 руб. 90 коп. сильно помутнело, но текучесть сохранена 16 ЗАО „СТЭК“, АЗС „Лига OIL“, Костромская обл., Бакшеевское сельское поселение, д. Песочное, 04.12.2017, 13:34 ДТ-Е-К5 38 руб. 50 коп. очень сильно загустело 17 ООО „ЯТК“, Ярославский р-н, д. Воробино, д. 5б, 04.12.2017, 14:24 ДТ-Е-К5 39 руб. 40 коп. очень сильно загустело 18 А/д „Холмогоры“, 180 км, Ростовский р-н, д. Осокино, АЗК № 39, 04, 12.2017, 16:48 ДТ-З-К5 37 руб. 10 коп. без замечаний 19 ООО „Лукойл-Центрнефтепродукт“, д. Березняки, АЗС № 236, 04.12.2017, 18:34 ДТ-З-К5 ЭКТО 39 руб. 02 коп. без замечаний 20 ООО „ТКНПС“, Московская обл., Ярославское шоссе, 32 км, 04.12.2017, 19:17 Maхimus-З-К5 40 руб. 95 коп. помутнело, сохранив текучесть

Примечание. Выделены случаи приобретения негодного дизтоплива.