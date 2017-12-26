Эксперты ЗР проверили 20 заправок. Зимнее дизтопливо... замерзает!

На сей раз не будем руководствоваться ни четырьмя действующими ГОСТами, ни приложением с указанием сезонности топлив, ни Техническим регламентом, как мы делали много лет подряд. А чем же тогда руководствоваться? Исключительно здравым смыслом! Неужели нужен указ, согласно которому русскую зиму следует считать холодным временем года? И неужели можно спокойно спать, сознавая, что автомобиль, который ты в декабре заправил летним дизтопливом, на морозе гарантированно встанет?
Подход простой: считаем, что психологически важной границей, до которой водитель ждет от машины уверенного пуска, является температура —25 °С. Чтобы прояснить истинное положение дел, мы решили в самом начале календарной зимы (дело было 4 декабря) отъехать от редакции в северном направлении и посетить близлежащие области — Московскую, Владимирскую, Ярославскую и Костромскую. Погода соответствующая: со снегопадом, бураном, переметами на дорогах и машинами в кюветах. А что солярка?
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ФИЛЬТРУЙТЕ СОЛЯР
Фильтрующая штора фильтра дизельного топлива (она особенно важна для систем впрыска common rail) обладает тонкостью отсева 3–5 мкм. Представьте, каково удлинившимся от холода парафиновым цепочкам пробираться через такое игольное ушко. А если фильтр уже подзасорен, проблем в морозы будет еще больше. Поэтому желательно заменить его перед холодами. Не забудьте проверить, исправен ли его электрообогрев. И старайтесь почаще сливать воду со дна фильтра через специальную пробку.
В целом, результат ожидаемый: дизтопливо с пяти АЗС не прошло испытания. Причем все продавцы на голубом глазу утверждали (и даже подкрепляли свои слова паспортами качества), что у них — зимнее дизтопливо. Удивила только одна АЗС, на которой девочка-кассир долго искала паспорт качества, чтобы убедиться: продаваемое дизтопливо — летнее. И сразу нас успокоила: мол, какая разница-то, что там написано?
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Результаты экспресс-проверки
Результаты экспресс-проверки относятся только к конкретной закупке и не могут являться основанием для оценки всей продукции той или иной фирмы в целом. Обратите внимание, что стоимость дизтоплива на брендовых заправках практически не отличается от цены на АЗС с неизвестными названиями или вовсе без оных. За какую заправку проголосовать рублем — за ту, у которой более жесткий контроль качества и развитая инфраструктура, или за ту, где для оплаты приходится по старинке сгибаться к окошку, стоя на улице? Выбирать вам. Нам же на брендовой АЗС да при наличии паспорта качества как-то спокойнее за моторы своих машин.
Удачи на дорогах, дизелеводы! Она вам пригодится.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗТОПЛИВА ДО —25 °С
Примечание. Выделены случаи приобретения негодного дизтоплива.
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