Попасть в десятку: лучшие российские автогонщики

10. Даниил Квят
Итогом года для Квята, выступавшего в Формуле‑1 с 2014 года, стало досрочное отчисление из команды Toro Rosso и всей системы Red Bull. Даниил действительно провел объективно худший сезон за всю обозримую карьеру. Иногда мешали поломки, иногда — гоночные инциденты, в том числе столкновение с партнером по команде. Но большей частью, думается, на результаты и уверенность гонщика влияло чрезмерное давление со стороны команды.
И всё же: Квят выступал в самом главном чемпионате мира далеко не на самой лучшей машине — и худо-бедно набирал зачетные очки.
9. Никита Мазепин
Второй сезон в чемпионате Европы Формулы‑3 (под эгидой FIA) Никита завершил на десятом месте — три подиума в тридцати гонках.
Вроде ничего особенного, но позади 18‑летнего москвича остались пилоты с более известными именами. Это Мик Шумахер и Педро Пике — дети чемпионов мира. А также Харрисон Ньюи — сын выдающегося конструктора Формулы‑1.
Успехи Мазепина были замечены еще раньше, на стадии картинга, поэтому год назад он стал гонщиком программы развития команды Force India F1.
8. Михаил Алешин
Неполный сезон в главном американском формульном чемпионате IndyCar (двенадцать гонок из семнадцати) Алешин завершил в середине турнирной таблицы. Без особого блеска и всего трижды попав в первую десятку на финише. В Indy 500, великой гонке «всея» США, он занял тринадцатое место — очень достойный результат.
В целом, 30‑летний москвич болельщицких ожиданий не оправдал, а остаток сезона посвятил работе над новым прототипом в рамках проекта SMP Racing и стартам в отдельных гонках на выносливость.
7. Никита Троицкий
Провел сезон в юниорской серии Euroformula Open (родственна Формуле‑3 по характеристикам техники), где стал серебряным призером с первой попытки, лучшим новичком и, соответственно, победителем среди десятка новичков (Rookies Championship).
В сумме у 18‑летнего петербуржца — девять подиумов при шестнадцати стартах и только один сход. Кстати, почти все победы в этом году собрал британец Харрисон Скотт (21 год), став чемпионом очень-очень досрочно и вне всякой конкуренции.
6. Егор Оруджев & Матевос Исаакян
Весь год провели вместе. Вместе выступали в World Series V8 (бывшая Формула-Renault 3.5). При этом 19‑летний Исаакян опередил более опытного Оруджева, которому на исходе сезона исполнилось 22 года. Матевос стал вице-чемпионом, Егор — шестой. (А титул Исаакян уступил, кстати, Пьетро Фиттипальди — внуку великого Эмерсона.)
И вместе они стартовали в серии гонок на выносливость LMES на прототипе Dallara категории LMP2. Победа во Франции и подиумы на этапах в Бельгии и Португалии принесли дуэту четвертое место в турнире — очень солидно для столь юного экипажа.
5. Эдуард Николаев
Несомненно, триумф команды «КАМАЗ-Мастер» на ралли-рейде «Дакар‑2017» приятен. Но он лишь очередной в долгой череде триумфов — строго говоря, двенадцатый за пятнадцать лет. На этот раз отличился экипаж Эдуарда Николаева — пилот повторил собственное достижение 2013 года.
В дакаровском зачете грузовиков (да и в других зачетах тоже) не так много команд, за которыми стоит могучий завод с его финансовыми и инженерными возможностями. Поэтому для КАМАЗа уже третий десяток лет победа считается нормальным достижением, а местá от второго и далее — почти поражение.
4. Роберт Шварцман
Еще один представитель российской гоночной программы SMP Racing штурмовал Евросерию Формулы-Renault 2.0 (свыше тридцати пилотов). Год назад петербуржец был здесь восьмым, ныне — бронзовый призер. Причем поначалу лидировал, но в середине сезона пережил полосу относительных неудач — почти без подиумов и побед.
Но и третьего места оказалось достаточно, чтобы быть замеченным на мировом уровне. В октябре 18‑летний Роберт получил предложение поступить в Ferrari Driver Academy, от которого не смог отказаться. Теперь россиянину предстоит переезд на ПМЖ в Маранелло, поближе к штаб-квартире Ferrari и одноименной команды Формулы‑1, - таково условие обучения.
3. Алексей Лукьянюк
Петербуржский раллист вновь посвятил сезон чемпионату Европы (FIA ERC). Однако после победы на майском этапе Rally Islas Canarias последовала жесткая авария на тренировках в Псковской области. Пилот перенес операцию в центре экстренной помощи, затем восстанавливал форму, пропустив несколько важных стартов. Но уже в конце августа финишировал вторым на чешском ралли Zlin.
Надежды на медали сохранялись вплоть до заключительного этапа — в Латвии. Лукьянюк лидировал, но разбил машину о дерево. Итог — четвертое место в чемпионате. И хотя годом раньше Алексей был серебряным призером ERC, шагом назад его выступление не считается.
2. Артем Маркелов
На момент подготовки материала чемпионат FIA Формулы‑2 (в прошлом — коммерческая серия GP2) еще не завершился. За этап до финиша на счету 23‑летнего россиянина было три победы и третье место в турнирной таблице — с сохранением шансов на второе. Финальная гонка в ОАЭ принесла Маркелову четвертую победу и статус вице-чемпиона — выдающееся достижение.
По всем историческим канонам Формула‑2 — по степени значимости второй в мире (после Формулы‑1) гоночный чемпионат. Артем выступает в нем четвертый год, неизменно в составе команды Russian Time.
1. Сергей Карякин
Первый россиянин, который выиграл «Дакар» не в зачете грузовиков. Победным для него стал зачет квадроциклов — Quad. В отличие от экипажей на автомобилях, все 8782 км изнурительной дистанции Сергей преодолел в одиночку. При этом 26‑летний уроженец Екатеринбурга не располагал никакой особенной технической поддержкой и имел минимум спонсоров.
Это был четвертый старт Карякина на «Дакаре». Год назад успеху помешал сомнительный получасовой штраф, выбивший Сергея из числа фаворитов. Теперь он ставит перед собой цель выиграть «Дакар» в трех разных зачетах — такого еще никто не добивался.
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