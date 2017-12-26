Сживаемся с заслуженным седаном Соединенных Штатов Америки.

Фотограф настойчиво требует, чтобы я ехал правее — впритык к дорожному ограждению. Автомобиль у него, видите ли, в кадр не попадает! Понимаю, что запас справа еще есть, но решительно не вижу огромного правого крыла. А это ведь килограммов пятнадцать настоящего металла причудливой формы и огромный блестящий бампер спереди. Да и зéркала справа нет, так что и по борту контролировать зазор не получается.

Помнится, в зарубежных боевиках моей юности на таких вот седанах наглые гангстеры и честные полицейские гоняли не только по сельским дорогам, но и по узким городским улочкам, лавируя между препятствиями. Ну-ну, посмотрел бы я на эти городские гонки в жизни и на то, что после них останется от машины.

Эта марка — для тех, кто уже перерос Buick, но пока не может позволить себе Cadillac.





Иметь и не иметь

Этот седан La Salle 37–50 родился в 1937 году — далеко не самом благополучном для мира. Атмосфера тех лет прекрасно отражена, скажем, в романе «Иметь и не иметь», вышедшем в свет как раз в начале 1937‑го и принадлежащем перу земляка этой машины — Эрнеста Хемингуэя. В Штатах всё еще сказывались последствия Великой депрессии, принесшей многим американцам разорение, семейные трагедии и даже самоубийства. Миллионы людей скитались по стране в поисках хоть какой-то работы и удачи. В Испании шла гражданская война, и мир уже ужаснулся бомбардировке Герники. Многие понимали, а может, просто чувствовали, что это только начало. Среди них — Хемингуэй.

Спидометр, расписанный на 110 миль/ч, конечно, льстил владельцу. До 170 км/ч автомобиль разогнаться, конечно, не мог.

Часы — неотъемлемый атрибут американских автомобилей тех лет. Объем бардачка — под стать автомобилю.

Роскошным салон не назовешь — деловой, серьезный стиль.

В автомобиле в самых разных местах присутствует фирменный знак марки La Salle, вызывающий у владельца удовлетворение: это уже не Buick, а почти Cadillac

Форточка в передней двери тоже открывается поворотной ручкой.



Но был и совсем другой мир. Недалеко от причала, куда катер береговой охраны притащил лодку умирающего героя романа Хэма — Гарри Моргана, зарабатывавшего контрабандой, стояли нарядные яхты голливудских звезд, успешных промышленников и их капризных подруг. У этих граждан США были совсем иные заботы. Как и у тех, кстати, кто выбирал автомобили марки La Salle.

Нет, голливудские звезды предпочитали более престижные и дорогие машины. А эта марка была создана для тех, кто уже перерос Buick, но пока не может позволить себе Cadillac. Тоже ведь забота, правда?

А если курить сигары? Пепельница могла бы быть и побольше.

Пепельницы для задних пассажиров — хороший тон. Я серьезно!



Полшага до мечты

Марку La Salle придумал президент концерна General Motors Альфред Причард Слоун еще в 1927 году. Buick и Cadillac слишком сблизились по цене, и руководство фирмы задумало сделать удешевленный вариант самых престижных в линейке концерна (а в общем-то, и во всей Америке) машин. Cadillac в США тех лет — фетиш, национальная мечта, свидетельство успеха и благополучия. La Salle — почти то же самое, только немного попроще и подешевле. Дескать, еще один шаг и…

Мягкие огромные диваны — услада тела и праздник души.

Дизайн первых автомобилей новой марки разрабатывал молодой стилист Харли Эрл, ставший позднее всемирной знаменитостью и проработавший на GM несколько десятков лет. Он, что вполне логично, и сам ездил в начале 1930‑х именно на машинах La Salle. Идею промежуточной (придумали даже термин «компаньонская» — cоmpanion) марки, которую продавали дилеры Cadillac, покупатели восприняли неплохо. Продажи понемногу росли, а машины, как и остальные модели концерна, подвергались модернизации сообразно моде. Вот такой La Salle 37–50 1937 модельного года представили, как водится, осенью 1936‑го.

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

Рене-Робер Кавелье Ла Саль (1643–1687) — французский путешественник, исследователь Северной Америки. Считается, что именно он стал первым европейцем, проплывшим всю Миссисипи. После этого Ла Саль объявил земли вдоль реки собственностью французской короны. Об этом и вещает Ла Саль на литографии 1870‑х годов. Такую огромную территорию Франция, конечно, реально контролировать не могла. Но всё равно, наверное, приятно.

Один взгляд вперед

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Так ли сложно ездить на этой машине? Вовсе нет. Вот только этот массивный кузов с огромными, выдающимися во всех смыслах крыльями издевается над современными представлениями об обзорности. Это творение американского автопрома, щедро обрамленное толстым металлом и натуральным хромом, рассчитано на заокеанские просторы, а не на узенькие улочки Европы. А во всем остальном американский автомобиль 1937 года — прямой аналог лучших европейских моделей, появившихся лишь через полтора-два десятилетия.

Двигатель (конечно же, V‑образная «восьмерка», ведь La Salle — это больше, чем Buick, и почти Cadillac!) — верхнеклапанный, но при рабочем объеме 5,3 литра развивает всего 125 сил. Причем по американскому стандарту SAE — без учета потерь на навесное оборудование. По нынешним меркам — «копейки» для столь внушительной машины. Зато запас тяги прекрасный. Третью — прямую — передачу смело можно включать уже на 30–35 км/ч. Двигатель величаво набирает обороты, а машина разгоняется пусть и не стремительно, но уверенно, без неприятных рывков. La Salle благосклонно позволяет не частить с переключением передач. Коробка, кстати, - с синхронизаторами на второй и третьей.

Тормоза — барабанные, гидравлические и, конечно, без усилителя. Впрочем, это воспринималось вполне нормально даже в 1950‑х и начале 1960‑х. Вспомним наши ГАЗ‑12 ЗИМ и Волгу ГАЗ‑21.

Марка La Salle не снискала славы старшего брата по имени Cadillac. Однако и у нее был-таки звездный час. В 1937‑м кабриолет La Salle выбрали для очень почетной в США миссии — в тот год он стал пейс-каром на самых престижных гонках Indy 500.

Помимо автомобиля со стандартной базой (3150 мм) делали так называемое коммерческое шасси с базой 4064 мм. На таком шасси фирма Meteor строила в штате Огайо катафалки, а также специальные автомобили для перевозки цветов в составе траурного кортежа.



Подвеска спереди — пружинная, независимая, сзади — цельный мост на рессорах. Работает мягко и обеспечивает отменный комфорт, а это главная добродетель автомобиля такого класса. Кроме того, между дорогой и ездоками не только упругие элементы подвески и высоченных шин, но еще и уба­юкивающие мягкие диваны, ласкающие тело и культивирующие повышенное чувство собственного достоинства. Ведь такая «мебель», окажись она в гостиной одного из миллионов домиков «одноэтажной Америки», - тоже признак семейного благополучия.

На накладках педалей упоминается марка Сadillac. Это неслучайно: La Salle — родной брат Кадиллаков, пусть и младший.

Запаска смотрится здесь не очень уместно, но подвешивать ее снаружи дизайнеры сочли старомодным.



Породистый верхнеклапанный мотор V8 питает один небольшой карбюратор. Электрика — шестивольтовая.

Салон, впрочем, шиком не поражает. Здесь нет кричащей роскоши. Стиль деловитый, серьезный. Сегодня этот серый пластик выглядит не только наивно, но и простовато. Однако в те годы это был самый современный материал, пусть и не такой дорогой, как дерево. Он аккуратно прикрывает металл, который выглядел бы совсем уж несолидно в машине всего на полступеньки ниже Кадиллака.

Попривыкнув к автомобилю, пробую ехать быстрее. Вероятно, голове не дают покоя те самые боевики юности, да и мешать людям на современных автомобилях не хочется.

Руль — без усилителя, но относительно легкий. Я ожидал худшего. С машиной совсем не сложно справляться при размеренной, спокойной езде. Но попытка заправить La Salle в поворот побыстрее заставила напрячься: руль совершенно пустой, разобщающий с машиной, крены кузова велики до неприличия — словно он собрался спрыгнуть с рамы.

Спина быстро вспотела. Нет, поеду спокойнее. Не только автомобиль должен соответствовать потребностям водителя, но и водитель должен соответствовать автомобилю, особенно такому. Вот мотор заурчал умиротвореннее и тише, а кузов больше не конфликтует с рамой. Гармония! На том и расстанемся с машиной.

Тридцать седьмой год, когда с конвейера сошел этот солидный седан с почти забытым ныне именем, был для мира не самым благополучным. Причем сегодня мы знаем об этом куда больше, чем те, кто восемьдесят лет назад решали свои проблемы: зарабатывали как могли, воевали или… покупали вот такие автомобили. Я их вовсе не осуждаю. Может, потому, что сам теперь хочу такую машину. Ведь и правое переднее крыло чувствую уже куда лучше.

МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ

Марка La Salle появилась в линейке концерна GM в 1927 году. Модель 37–50 представили в 1936‑м. Выпускали двух- и четырехдверный седаны, кабриолет, так называемый конвертибл-седан и купе. Двигатель V8 рабочим объемом 5,27 литра развивал при 3400 об/мин 125 л.с. по стандарту SAE. В 1937 модельном году изготовили 32 тысячи автомобилей. В 1940‑м из-за падения спроса марку ликвидировали.

Редакция благодарит Яниса Буку за предоставленный автомобиль и помощь в организации съемки.



