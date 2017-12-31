Самые красивые девушки автосалонов-2017

Завершился очередной год, а в новый хочется забрать с собой все самое хорошее, позитивное и красивое. Так исторически сложилось, что направляясь для репортажей на различные международные автосмотры, мы берем с собой фотоаппараты с целью запечатлеть новинки. А руки сами снимают еще и девушек. Так пройдемся же по прекрасным мгновениям пяти автосалонов 2017 года!

Почему производители вообще приглашают девушек-стендисток составить компанию их мировым премьерам? Это же очевидно и 1 января после вчерашней безудержной радости встречи Нового года! Даже если вы черствый до жути ханжа, которого куча железа на стендах оставила хладнокровным, красавицы способны завладеть вашим взглядом, привлечь внимание. Поэтому, курсируя между четырехколесными, волей-неволей причаливаешь туда, где представительницы слабого пола буквально обволакивают своими телами гармоничные (а порой и не очень) формы машин.

Так было и в минувшем году. Мы с коллегами побывали на нескольких международных автовыставках, откуда присылали кадры улыбающихся красоток. Не будем навязывать свои вкусы, каждый найдет для себя что-то свое родное. Итак, поехали!

Март. Международный Женевский автосалон

Пойдем по порядку. Первым важным для нашего рынка событием мирового масштаба стал Международный автосалон в Женеве. В деловую столицу Швейцарии слетелись десятки автопроизводителей, тысячи журналистов, сотни тысяч поклонников автомобилей. Организаторы действа насчитали более сотни премьер. Понятное дело, что не обошлось и без женской грации. Причем сливки женского общества стекались в Женеву отовсюду. Так, на стенде Kia работали модели из Белоруссии…

Апрель. Международный автосалон в Шанхае

Еще одна деловая столица, на сей раз — Китая. Все самое продвинутое и передовое. И не только на самой выставке, но и по всему городу. Ходишь по местным улицам и набережным и понимаешь, как далеко мы позади, как китайцы далеко ушли в различных сферах. В том числе, и автомобильной. Будем откровенны: та динамика, с которой развивается местный автопром, не была присуща ни одному рынку доселе. Под стать и выставленные на стендах образцы последних творений. А девушки-стендистки — на любой вкус и цвет, хотя больше — местного разлива.

Сентябрь. Международный автосалон во Франкфурте

Перенесемся из загадочной Азии в бюргерскую Германию. Один из двух важных для нашего региона автосалонов проходит именно здесь, чередуясь через год с парижским. Девушкам на стенды даже слетаться не пришлось: рекрутировали преимущественно из числа местных, благо публика в европейских мегаполисах нынче весьма разношерстная. В общем, было на что и на кого посмотреть. А значит, видоискатели фотоаппаратов забегали в поисках удачных ракурсов.

Октябрь. Токийский международный автосалон

Международное мотор-шоу в Токио оказалось скупым на мировые премьеры. А тут еще и пересматривающие свои подходы к выставочной деятельности производители решили отказаться и от стендисток — очень важного украшения мероприятий такого рода. Тем не менее, пройдя по всем павильонам Tokyo Big Sight, мы отыскали несколько десятков симпатичных и харизматичных девушек. На помощь пришли стенды производителей мототехники и различных компонентов.

Ноябрь. Международное автошоу в Лос-Анджелесе

Эти смотрины завершают череду выставок четырехколесных. Премьеры, ясное дело, больше локальные, к тому же, курсируя серди них, нашему редактору Кириллу Милишкину все труднее было охотиться на симпатичных стендисток. В Лос-Анджелесе, солнечном регионе, многие из них, завидев направленный на них объектив, просто отворачивались! Тем не менее два десятка красавиц мы запечатлеть смогли.