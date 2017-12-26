Прощаемся с «Бывалым»

Скоропостижно скончался Борис Владимирович Синельников — ветеран журнала «За рулем», отдавший журналистской работе добрых три десятка лет.

Придя в редакцию с должности технолога одного из оборонных заводов, он остался инженером по складу ума. Разобраться в устройстве, работе или мудреном дефекте какого-то механизма, доходчиво объяснить все читателю, чтобы тот не чувствовал себя беспомощным при виде заглохшего мотора или спущенного колеса, — таким было профессиональное кредо Бориса.

.... Борис Синельников (на фото он слева) готовится раскрыть читателям очередной секрет обслуживания отечественных автомобилей. Ассистирует Анатолий Вайсман — один из маститых авторов журнала «За рулем» и большой друг Бориса Владимировича.

Читатели со стажем с благодарностью назовут любимые разделы и рубрики журнала: «Клуб автолюбителей», «Советы бывалых», «Своими силами», «Испытывает „За рулем“», «Конкурс знатоков». Все они наполнялись при активном участии Синельникова, многие родились по его идее — это он пересказывал нашим читателям советы «бывалых».

Особым жанром были заочные технические консультации для читателей — попросту ответы на письма, приходившие в редакцию сотнями ежемесячно. Главную ценность представляли те, из которых удавалось почерпнуть дельный совет для знаменитой рубрики. Чтобы выловить эти советы, требовались не только знания и чутье, но и огромное терпение.

Борис Синельников одним из первых начал вести редакционные испытания автомобилей — сегодня этот жанр стал основой каждого автомобильного издания. И нынешним читателям уже трудно объяснить, почему в начале 1970-х так ждали и так жадно вчитывались в его отчеты под незамысловатым заголовком «Мы едем на Жигулях».

Напряжение редакционной работы снимал спорт. Борис Синельников участвовал в моторалли, рейдах и гонках на первых отечественных снегоходах, стартовал в экоралли — как спортсмен, организатор и, разумеется, журналист. Другой его страстью был «безмоторный» спорт — рыбалка. Коллеги видели в ней повод пошутить, но Борис не обижался: он-то знал, что свежие идеи часто рождаются вовсе не за письменным столом. Отцовскую любовь к технике и дотошность в ее познании унаследовал старший сын, ставший специалистом автосервиса.

Борис Владимирович умер 4 января 2018 года — незадолго до своего 83-летия. Товарищи запомнят его убежденным «технарем», но главное — журналистом, выше всего ставившим интересы и ожидания читателей.

Редакция «За рулем»