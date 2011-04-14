Хроника: долгоиграющий родстер

40 лет назад, 14 апреля 1971 года, состоялась премьера родстера Mercedes-Benz серии R 107 Е35 — родоначальника семейства моделей, продержавшийся в производстве 18 лет.

Mercedes-Benz 380SL (1980 — 1985 гг.) Mercedes-Benz 380SL (1980 — 1985 гг.)

Как и у предшественника, у нового родстера должна была появиться жесткая съемная крыша-«пагода». И хотя по всем параметрам новинка должна была превосходить знаменитую «Пагоду» (W113), ей полагалось остаться такой же компактной. Однако с самого начала разработчики кузова во главе с Карлом Вилфертом столкнулись с проблемой: обилие новых элементов пассивной безопасности утяжеляло машину и увеличивало ее в размерах.

В частности, в машине применялась усиленная рамка стекла, которая вместе с крышкой багажника при переворачивании должна была выполнять роль дуги безопасности. Автомобиль получил травмобезопасную рулевую колонку и органы управления, при ударе либо сминающиеся, либо вдавливаемые в поверхность. Необычным элементом пассивной безопасности стали задние фонари, чьи плафоны сделали ребристыми. Таким образом, как минимум половина их поверхности оставалась непокрытой грязью, а, значит, видимой. Это необычное решение распространится на все модели Mercedes-Benz.

Первое официальное фото автомобиля, 1971 г. Горизонтальные ребра под молдингом делали короткобазную машину зрительно более удлиненной. Первое официальное фото автомобиля, 1971 г. Горизонтальные ребра под молдингом делали короткобазную машину зрительно более удлиненной.

Немалая заслуга в формировании характера машины принадлежит главному инженеру Daimler-Benz AG Гансу Шеренбергу — человеку, не столь известному нашим современникам. Он начинал в качестве специалиста по авиационным моторам, некоторое время руководил отделом дизайна, но наиболее заметный вклад сделал именно как двигателист. Он был причастен к созданию пятицилиндровых легковых дизелей. Интересно, что первоначально планировалось оснастить Mercedes-Benz серии 107 роторно-поршневым двигателем Ванкеля, лицензию на который приобрел завод.

Обсуждение натурного макета будущего спортивного автомобиля. Карл Вилферт дает указания. Обсуждение натурного макета будущего спортивного автомобиля. Карл Вилферт дает указания.

Первый автомобиль серии 350SL оснащался V-образной «восьмеркой» мощностью 200 л.с. Среди особенностей конструкции — использование шаровых шарниров в передней подвеске и подрамников спереди и сзади. Компания как бы забегала вперед, поскольку эти решения (как и ряд дизайнерских тоже) вот-вот должны были появиться на S-классе (W 116).

В интерьере автомобиля значительное внимание было уделено пассивной безопасности. В интерьере автомобиля значительное внимание было уделено пассивной безопасности.

Новый родстер представлял собой машину длиной 4,39 м, шириной 1,79 м и высотой при снятой крыше 1,3 м. Колесная база составляла 2460 мм. Благодаря легкосъемному верху (немцы называют его Coupedach) родстер быстро превращался в хардтоп. Уже осенью увидела свет модель 350SLC (С 107 Е35) с увеличенной на 360 мм колесной базой и уже с фиксированной крышей. У этого варианта отсутствовала дверная стойка крыши. В компании его именовали как купе. В дальнейшем появятся модификации обоих моделей с рядной «шестеркой» и 5-литровым V8. Любопытно, что изготовят и партию машин Mercedes-Benz 350SL с «ванкелем» мощностью 320 л.с., показавшейся для конца 1970-х годов избыточной. Впрочем, главные причины, по которым отказались от внедрения роторно-поршневого мотора, крылись в самой его конструкции.

Всего до лета 1989 года было построено 237287 родстеров и купе пяти поколений (Е35, Е28, Е38, Е45, Е50) 107-й серии.