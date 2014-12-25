Дед Мороз пересядет… на «Кастом»

«Деду Морозу нужен по-настоящему крутой транспорт!» — решили в организации Custom Culture Corp! и объявили новогодний конкурс под названием «Custom для Деда Мороза». Свое видение того, как должно выглядеть транспортное средство для Деда Мороза в духе культуры кастомайзинга, предложили более 40 дизайнеров. Победителем конкурса стал Дмитрий Гресов, изобразивший сразу два автомобиля для Деда Мороза — тягач на базе автобуса ПАЗ-652 и «заряженный» panel van на основе ГАЗ-М1.

Jeff Norwell (2)_новый размер Jeff Norwell

Материалы по теме ГАЗ-21 Abre El Camino: привет из прошлого

Иностранному Санта-Клаусу повезло. Если судить по зарубежным рождественским открыткам и плакатам, румяный старикан успевает летать в космос, загорать на пляжах с нескромными красотками ну и, разумеется, развозить подарки. Наш Дед Мороз с его тройкой лошадей на его фоне выглядит сущим аскетом.

«Деду Морозу нужен по-настоящему крутой транспорт!» — решили в Custom Culture Corp!. И объявили новогодний конкурс дизайнеров под названием «Custom для Деда Мороза».

Всего на конкурс была отобрана 41 работа (если быть дотошными, то 43, но проект Олега Рыболовлева был подан с опозданием и в состязании не участвовал, и еще один кастом был нарисован «для затравки» участником оргкомитета Дмитрием Туром).

Затравочная картинка от Дмитрия Тура_новый размер «Затравочная» картинка от Дмитрия Тура

Пятеро участников взяли за основу для своих проектов сани. Четырнадцать конкурсантов посчитали, что Деду Морозу для перевозки подарков лучше подойдет пикап. Полет фантазии простирался от грузовой версии ЗАЗ-968П, расписанной «под гжель», до «утилитарного купе» в австралийском стиле на базе «Чайки» ГАЗ-13. Один дизайнер предложил сразу два необычных трицикла, двое — грузовики и автобусы, еще двое — полугусеничные сани.

Владимир Гражданов2_новый размер Владимир Гражданов

Специальный приз от канала «Автоплюс» достался работе Владимира Гражданова (полуколесные сани на базе английского циклокара GN Jap).

Приз зрительских симпатий — Иван Скоробогатый_новый размер Приз зрительских симпатий (автор работы — Иван Скоробогатый)

Приз зрительских симпатий завоевала работа Ивана Скоробогатого.

5 место — Виталий Шевченко_новый размер Виталий Шевченко

Пятое место: «ют» на базе ГАЗ-13, нарисованный Виталием Шевченко.

4 место — Кирилл Гаврилин_новый размер Кирилл Гаврилин

Четвертое место: ретрофутуристический пикап Кирилла Гаврилина.

3 место — Андрей Шевченко_новый размер Андрей Шевченко

Третье место: трехдверный фургон (panel van) на базе «Чайки» ГАЗ-13 Андрея Ткаченко. Художник не ограничился изменением кузова — его «Чайка» прошла небольшой рестайлинг и получила вертикальные сдвоенные передние фары по американской моде, новую решетку радиатора и бампер.

JeOiGLSdRgU_новый размер Михаил Ступак

Второе место: трицикл с необычными шарообразными колесами, который придумал и нарисовал Михаил Ступак.

Михаил мечтает принять участие в чемпионате мира по кастомайзингу и организовать производство своих творений в металле. Дизайнер смело соединяет стили, смешивая стимпанк и футуризм, а электродвигатели — с паровыми котлами.

1 место — Дмитрий Гресов_новый размер Дмитрий Гресов

Первое место: тягач на базе автобуса ПАЗ-652 и «заряженный» panel van на основе ГАЗ-М1 — работа Дмитрия Гресова.

Дмитрий очень тщательно проработал детали своего проекта, основой для тягача послужил один из первых экспериментальных образцов «пазика».

Материалы по теме Могут ли в бывшем СССР строить настоящие хот-роды

Все трое лауреатов видят у отечественного custom-движения большой потенциал, пророчат ему радужное будущее и планируют играть в этом будущем далеко не последние роли. Говорят, под Новый год сбываются сокровенные желания, так пусть же мечты наших победителей сбудутся!

Конкурс транспортных средств для Деда Мороза, выдержанных в кастом-стиле, проходил при информационной поддержке сайта «За рулем», телеканала «Автоплюс», сайта о дизайне CarDesign.ru, сайта о пикапах Pickupinfo.ru и радиостанции «Москва FM».

«Custom Culture Corp!» «Кооператив кустарной культуры» объединяет Александра Бушуева — руководителя «Кузовной мануфактуры А. Бушуева», дизайнеров Артура Боровика, Александра Пономаренко, Михаила Смолянова и Дмитрия Тура, автора рэт-рода Iron Head инженера Сергея Садовника и журналиста Михаила Буланова.

Ознакомиться со всеми поступившими работами можно в группах конкурса в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.