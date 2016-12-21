Удар кувалды: кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 из Преисподней

Знакомьтесь, перед вами прототип одного из самых свирепых паркетников на планете, который откроет охоту на автомобили типа перспективного BMW X3 M.

Недавно в объектив фотошпиона попал прототип экстремального паркетника Mercedes-AMG GLC 63 4Matic Coupe, а теперь папарацци добыл самые лучшие на сегодняшний день фотографии его копии с традиционным кузовом — прототипа «обычного» GLC 63 4Matic.

Грозный SUV с расширенными колесными арками и массивной челюстью переднего бампера вооружится 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. Наиболее мощный вариант данного агрегата сейчас ставится на суперседан E 63 S — в его активе целых 612 л.с.! Отдача заряженного кроссовера пока что неизвестна, но автомобиль явно сможет выстреливать до сотни за 4,0–4,1 с против 4,9 с у Mercedes-AMG GLC 43 4Matic и 4,4 с у конкурента в лице Porsche Macan Turbo с опцией Performance Paket (440 л.с.). Коробка передач — 9-ступенчатый автомат.

Премьерный показ суперкроссовера ожидается в течение следующего года. Вероятно, мы увидим его уже на Детройтском мотор-шоу или на автосалоне в Женеве.

C уперкар Mercedes-AMG GT R с полноуправляемым шасси и активной аэродинамико й показал отличное время круг а на Нюрбургринг е — 7 мин 10,92 с. Результат позволил ему заня ть четвертую строчку в общем зачете среди серийных автомобилей.

Mercedes-AMG GT R В Mercedes-AMG разрабатывают гиперкар, чья изюминка заключается в агрегатах болида Формулы 1. Это чудище выдаст около 1000 «лошадей» и выйдет тиражом до 300 экземпляров.

Фото: Motor1