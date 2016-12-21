Доступные радости: Volkswagen Sharan с мощностью Porsche по сходной цене

Имея немногим менее 12 тыс. евро, новый минивэн Volkswagen Sharan не купить, зато можно приобрести «старичка», который даст фору некоторым спорткарам!

«Волки в овечьих шкурах» на базе современных седанов и универсалов кажутся вам слишком дерзкими и вызывающими, не способными скрыть свою дикую сущность? Тогда советуем приобрести… минивэн. Старый, 2001 года выпуска, с пробегом хорошо за 200 тыс. километров. И это не шутка!

На интернет-площадке eBay некий немецкий господин продает свой Volkswagen Sharan за 11 690 евро. Мимо «старичка» можно пройти, даже не обратив на него внимания, хотя он заслуживает пристального рассмотрения и уважения. Изначально это была полноприводная модификация с 2,8-литровым двигателем VR6, развивающим 204 л.с., однако теперь в ее активе… 440 «лошадей»!

Как убеждает владелец неординарного автомобиля, апгрейд был проведен при пробеге в 154 тыс. км. Двигатель получил турбонагнетатель Garrett GT30, спортивную выхлопную систему Magnaflow и систему впрыска водо-метанола. Учитывая, что мощность выросла вдвое, отнюдь не лишними выглядят доработанная коробка передач, сцепление Sachs и спортивная подвеска от KW. По словам продавца, этот покоритель автобанов идеально подходит для повседневной эксплуатации.

Российский офис назвал цены и комплектации нового кроссовера Tiguan . Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения, а наиболее доступная версия обойдется в 1 млн 459 тыс. рублей.

Tiguan Стратегия Transform 2025+, представлен ная в Вольфсбурге, подразумевает, в частности, что Volkswagen станет крупнейши м мировым производителем электромобилей. Кроме того, предполагается радикальное расширение линейки вседорожников и кроссоверов — с ними можно познакомиться в нашем отдельном материале .

Фото: eBay