Доступные радости: Volkswagen Sharan с мощностью Porsche по сходной цене

Имея немногим менее 12 тыс. евро, новый минивэн Volkswagen Sharan не купить, зато можно приобрести «старичка», который даст фору некоторым спорткарам!

Volkswagen Sharan
Volkswagen Sharan

Volkswagen > Sharan

«Волки в овечьих шкурах» на базе современных седанов и универсалов кажутся вам слишком дерзкими и вызывающими, не способными скрыть свою дикую сущность? Тогда советуем приобрести… минивэн. Старый, 2001 года выпуска, с пробегом хорошо за 200 тыс. километров. И это не шутка!

На интернет-площадке eBay некий немецкий господин продает свой Volkswagen Sharan за 11 690 евро. Мимо «старичка» можно пройти, даже не обратив на него внимания, хотя он заслуживает пристального рассмотрения и уважения. Изначально это была полноприводная модификация с 2,8-литровым двигателем VR6, развивающим 204 л.с., однако теперь в ее активе… 440 «лошадей»!

Как убеждает владелец неординарного автомобиля, апгрейд был проведен при пробеге в 154 тыс. км. Двигатель получил турбонагнетатель Garrett GT30, спортивную выхлопную систему Magnaflow и систему впрыска водо-метанола. Учитывая, что мощность выросла вдвое, отнюдь не лишними выглядят доработанная коробка передач, сцепление Sachs и спортивная подвеска от KW. По словам продавца, этот покоритель автобанов идеально подходит для повседневной эксплуатации.

  • Российский офис назвал цены и комплектации нового кроссовера Tiguan. Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения, а наиболее доступная версия обойдется в 1 млн 459 тыс. рублей.
  • Стратегия Transform 2025+, представленная в Вольфсбурге, подразумевает, в частности, что Volkswagen станет крупнейшим мировым производителем электромобилей. Кроме того, предполагается радикальное расширение линейки вседорожников и кроссоверов — с ними можно познакомиться в нашем отдельном материале.

Доступные радости: Volkswagen Sharan с мощностью Porsche по сходной цене

Фото: eBay

Доступные радости: Volkswagen Sharan с мощностью Porsche по сходной цене
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