Полмиллиона за мечту: культовый Jaguar XJ220 почти без пробега

Перед вами, вероятно, один из красивейших автомобилей за всю историю. А еще чрезвычайно редкий и баснословно дорогой.

На дворе XXI век, но припавшее к земле хищное вытянутое «тело» суперкара Jaguar XJ220, коему почти 25 лет от роду, заставляет сердца учащенно биться. Кажется, что он никогда не устареет. В период с 1992 по 1994 год компания выпустила всего 271 экземпляр XJ220, и теперь каждый из выживших — на вес золота, причем в буквальном смысле.

Так, на интернет-аукционе eBay продается Jaguar, некогда проданный в США, и хотят за него — только не падайте — 519 000 долларов. Эта сумма, позволяющая приобрести новейший Lamborghini Aventador S. Но продавец считает, что редчайший автомобиль с пробегом всего 446 миль (порядка 717 км) и в идеальном состоянии того стоит. Судя по всему, это XJ220 с самым маленьким пробегом в мире!

«Британец» на момент своего рождения был в массовом сознании лишь немногим медленнее истребителя и считался одним из быстрейших автомобилей в мире. Он оснащен двигателем V6 объемом 3,5 л с двумя турбонагнетателями, развивающим 550 л.с. и 644 Нм. По ускорению до 96 км/ч (60 миль/ч) за 3,6 с «хищник» ничуть не уступает нынешним суперкарам, а его потолок максимальной скорости в районе 340 км/ч способен пристыдить некоторых современных скороходов. С 1992 по 2000 год он был быстрейшим автомобилем Нюрбургринга, его время круга — 7 мин 46,36 с. Суперкар, полагаем, найдет нового владельца, которого не испугает астрономический ценник: косвенно это подтверждает продажа одного экземпляра Jaguar с пробегом в 2800 км за 462 000 долларов на аукционе.

Н а автосалоне в Лос-Анджелесе компания Jaguar представила электрический концептуальный кроссовер Jaguar I-Pace с 400-сильной электрической силовой установкой. Он превратится в товарный автомобиль уже в 2017 году.

Спорткар Jaguar F-Type может обернуться среднемоторным спорткаром уже в следующем поколении.

Фото: eBay