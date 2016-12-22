Новый BMW X3: перезарядка орудий в следующем году

Стали известны сроки дебюта кроссовера BNW X3 третьего поколения и кое-какие подробности.

В следующие несколько лет BMW представит целую армаду модернизированных и полностью новых кроссоверов, которых прежде в модельной линейке не наблюдалось. В 2017-м мы увидим новый X5 и свежий «икс-третий».

Конкурента Audi Q5, согласно сведениям интернет-ресурса BMWBlog, представят в августе (на изображении X3 нынешнего поколения), его публичный показ состоится на Франкфуртском мотор-шоу осенью, а продажи начнутся в марте 2018 года. Автомобиль будет отмечен внутризаводским индексом G01, указывающим на родство с «семеркой» G11/G12 и новой линейкой 5-й серии G30. X3 переедет на модульную платформу этих моделей и предложит больше внутреннего простора. Новое шасси позволит снизить массу примерно на сотню килограммов, что, в свою очередь, пойдет на пользу управляемости и экономичности.

Кроссовер вооружится двигателями из модульного семейства с полулитровым «котлом»: 2,0-литровым дизелем B47, рядной «шестеркой» объемом 3,0 л на тяжелом топливе (B57) и 3,0-литровым бензиновым агрегатом B58. Но эти моторы ожидаемы, и самое интересное заключается в другом. Во-первых, X3 уготована гибридная силовая установка от X5 xDrive40e, включающая в себя 2,0-литровую «турбочетверку», развивающую 245 л.с. и 350 Нм, и электромотор мощностью 113 л.с. Во-вторых, наряду с новой 360-сильной спортверсией X3 M40i предложат полноценный M-вариант с шестицилиндровым наддувным агрегатом от BMW M3/M4 мощностью в 431 л.с.

Российский офис компании BMW объявил отзыв более 30 тысяч кроссоверов X3 и X4 из-за неисправности крепления Isofix.

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Фото: BMW