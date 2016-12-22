Сотни тысяч долларов: за редчайший Mercedes-Benz 190E поборются коллекционеры

Это не просто древний «сто девяностый», а специальная мелкосерийная модификация, созданная для омологации по правилам первенства DTM. И ценник у нее такой, что современные спорткары покажутся недорогими.

Перед вами Mercedes-Benz 190E Evolution II, а не просто старый и хорошо известный нескольким поколениям отечественных автовладельцев седан с трехлучевой звездой — бестия с аэродинамическим обвесом и буйным нравом, вызывающая дрожь в коленях у адептов и коллекционеров. На аукционах эта редчайшая модель (всего было построено 502 экземпляра) продается за астрономические суммы — к примеру, летом мы рассказывали о великолепном Evolution II, который ушел с молотка за 202 500 фунтов.

У того автомобиля на одометре было всего 5000 километров, и практически столько же намотал за свою жизнь собрат, который ищет себе нового владельца. Седан интересен сразу несколькими моментами. Он — один из немногих «эволюций», попавших в США. Кроме того, имеются отличия от стандарта. Владелец, очевидно, спал и видел себя за рулем гоночного монстра DTM: установлен другой выхлопной тракт, спортивный впускной коллектор, доработана система впрыска топлива, перепрошит электронный блок управления двигателем, штатные тормоза заменены на более производительные, а также есть модификации в подвеске. Даже каркас безопасности и колеса OZ DTM имеются! Заводской Evo II, напомним, оснащен 2,5-литровой «четверкой» мощностью 235 л.с., позволяющей разгоняться до сотни за 7,1 с.

Тюнинговый автомобиль продадут в рамках аукциона RM Sotheby’s в январе следующего года. По некоторым оценкам, за него выложат порядка 200 000 долларов.

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Фото: Silodrome