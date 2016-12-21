Места массовых гуляний будут отгораживать большегрузами

Места массовых гуляний и развязки будут блокировать грузовиками. Об этом сообщил глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко.

Столичная полиция решила не повторять ошибки немецких коллег и заранее обеспечить защиту граждан в новогодние праздники. Подъезды к местам массовых гуляний, проведения новогодних елок, а также крупные дорожные развязки будут перекрыты большегрузами.

«Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться, обеспечивая безопасность», — сказал журналистам в среду начальник УГИБДД Виктор Коваленко.

В результате трагедии, произошедшей 19 декабря на берлинской площади Брайтшайдплатц, когда тягач с прицепом проехал около 80 м по территории рождественской ярмарки, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние некоторых оценивается как тяжелое. По данным агентства «Рейтер», ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС