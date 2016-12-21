Универсал на все руки: Skoda модернизировала кроссовер Octavia Scout

Кросс-универсал Scout обновился снаружи в духе линейки Octavia. Как и спортивная модификация RS, он отличается не только внешней «бижутерией», но и техническими метаморфозами.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

С экстерьером Скаута произошли ожидаемые метаморфозы — передок обрел граненую светодиодную оптику и другую радиаторную решетку. Традиционно нижний периметр кузова охватывает пластиковый псевдооффроудный обвес, являющийся частью стандартного пакета Rough-Road. К слову, в него также входит пластиковая защита тормозных трубок и топливных магистралей. Дорожный просвет Scout на 30 мм выше, чем у универсала Octavia Combi. Углы въезда и съезда увеличены и равны 16,6 и 14,5 градуса соответственно. В базовое оснащение входит электронная имитация межколесных блокировок.

Новшество в гамме силовых агрегатов — это 7-ступенчатый преселективный робот DSG с двумя сцеплениями, который работает с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Также в гамме сохранится исполнение мощностью 184 л.с., способное набирать сотню за 7,8 с — на 1,5 с быстрее более слабой дизельной версии и колесо в колесо со Scout, оснащенным 180-сильным бензиновым мотором «один и восемь».

Для универсала доступна мультимедийная система Columbus с 9,2-дюймовым монитором, сенсорными клавишами, возможностью подключения к интернету и слотом для SIM-карты и набор ассистентов активной безопасности, например функция стабилизации прицепа, система помощи при парковке, мониторинг слепых зон и система автоматического торможения при риске столкновения с пешеходом. Продажи обновленного Scout начнутся в начале следующего года.

  • Ранее Skoda представила модернизированные спортверсии Octavia RS. Они не только изменились снаружи, но также получили 230-сильные двигатели и новшества в подвеске.
  • У лифтбека Skoda Superb появилась версия SportLine. Стоимость в данной комплектации и с начальным двигателем объемом 1,4 л начинается от 2 040 000 рублей.
Универсал на все руки: Skoda модернизировала кроссовер Octavia Scout
Фото: Skoda

Универсал на все руки: Skoda модернизировала кроссовер Octavia Scout
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Отзывы о Skoda Octavia (2)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Машину брал в течении первых пол года производства на конвейере, тк производилась наладка линий производства на предприятии и было слишком много надсмотрщиков, что сводит к минимуму разного рода ляпы.... Но это мое, субъективное, мнение)))

Недостатки:

Дороговато в обслуживании.

Комментарий:

Такое впечатление что отзывы пишут только менеджеры по заданию продаванов.... Заднее стекло амбразура))) нечего в него пялиться есть боковые зеркала, они для этого и предназначены. Двигатель 1,2 со 105 лошадками маловат, учитесь пользовать этих лошадок, вполне достаточно, а для гонок покупайте 1,...

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Комментарии (5)

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Дорожный просвет всё такой же — никакой?

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0

«С экстерьером Скаута произошли ожидаемые метаморфозы»
скорее — НЕОЖИДАННЫЕ метаморфозы
дизайнеры шкоды — наркоманы

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+5

Дизайн передка — ужас... Что у них там в мастерской пьют? :)

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+5

А цены понизят, в связи с новой страшной мордой?

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+6

как это теперь развидеть?)

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+5