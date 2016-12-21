Volvo объявила цены на седан S90 R-Design

Седан Volvo S90 с пакетом опций R-Design добрался до российского рынка. Но за обладание подобной красотой придется доплатить несколько сотен тысяч рублей.

Недавно вольвовцы огласили рублевый прайс на кросс-универсал V90 Cross Country, а теперь дошла очередь и до «вишенки на торте» — в Россию приехал седан S90 R-Design. Дилеры уже начали принимать заказы.

Особое исполнение отличается, прежде всего, визуальными «спецэффектами». У него немного другое оформление передка — дизайн радиаторной решетки более агрессивный, а противотуманные фары интегрированы в спойлер. Некоторые элементы экстерьера окрашены в черный цвет Piano Black. Еще одна особенность — черные матовые колесные диски. Отличия есть и в интерьере, например, другой руль и спортивные кресла.

Наиболее доступный S90 R-Design — в модификации T5 с бензиновой «турбочетверкой» мощностью 249 л.с. Его цена — 3 046 000 рублей. Для сравнения, базовый S90 T5 Momentum оценивается в 2 641 000 руб. Дизельный S90 D5 AWD R-Design с полноприводной трансмиссией (235 л.с.) обойдется в 3 504 000 руб. (базовая комплектация стоит 3 099 000 руб.), Самый дорогой спортивный седан — T6 AWD R-Design с 2,0-литровым двигателем с турбонагнетателем и механическим компрессором за 3 744 000 руб. Базовый T6 AWD дешевле на 405 000 руб.

Российский офис Volvo отзывает 3762 автомобиля с отечественного рынка. Причина заключается в возможной утечке охлаждающей жидкости.

Недавно вольвовцы выпустили зрелищный видеоролик со схваткой грузовика The Iron Knight и гоночного седана S60 Polestar TC1.

Фото: Volvo