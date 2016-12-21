Первые ласточки Детройта: стали известны некоторые новинки мотор-шоу

29-й по счету североамериканский международный автосалон пройдет с 8 по 22 января следующего года. Новинки там представят Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Lexus, Chevrolet и другие компании.

Автосалон в Детройте, или North American International Auto Show (NAIAS), традиционно является первым международным автошоу начала года и на нем ожидается ряд интересных премьер. Так, Mercedes-Benz обещает привезти свой новый E-Class. Правда, первые фотографии и некоторые характеристики двухдверной «ешки» утекли в Сеть задолго до официальной премьеры, поэтому чуть позже производитель был вынужден представить фирменную съемку. Но, думаем, немцам еще есть что сказать об автомобиле.

Новый Kia GT, который сейчас известен нам лишь по тизерам, но уже продемонстрировавший первые успехи на Нюрбургринге, обязательно явится на автосалон. Этот автомобиль обещает стать самым динамичным творением Kia за всю ее историю: до сотни автомобиль разгоняется за 5,1 секунды.

Toyota рассекретит Camry восьмого поколения, пока нас интригуют лишь изображением части заднего фонаря. Не сказать, что рисунок очень уж информативен, но намекает на то, что свежий седан станет более дерзким и местами даже вычурным. Об оснащении Camry из неофициальных источников известно следующее: в ее основу ляжет модульная платформа TNGA, дебютировавшая на экологичной линейке Prius. В «базе» автомобиль останется при 2,5-литровой атмосферной «четверке». Предложат также и 2,0-литровый наддувный агрегат из арсенала Lexus NX и IS (на кроссовере и седане он выдает 238 и 245 л.с. в европейской версии и 235 и 241 л.с. в североамериканской соответственно). Правда, эту модель готовят исключительно для американского рынка. Еще один член семейства Тойоты — Lexus, хотя и заявлен на пресс-конференции, все еще интригует и хранит молчание.

Североамериканское мотор-шоу также почтит своим присутствием компания BMW, недавно рассекретившая фотографии и подробные характеристики нового BMW 5-Series. Выяснилось, что седан не только похож на старшую «сестру» 7-й серии, но и многое позаимствовал из ее богатого технического арсенала.

Причудливый городской однообъемник Rinspeed Oasis также будет представлен на автосалоне в Детройте, хотя его официальная премьера состоится неделей ранее, на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Особенностью экомобиля станет специальная емкость в передней части салона, куда можно посадить травку и цветочки, чтобы взор водителя радовала зеленая лужайка.

Honda покажет новое поколение минивэна Odyssey, автомобиль также предназначен лишь для американского рынка. Пока японцы, как и остальные, лишь дразнят тизером модели следующей генерации, тем не менее он дает понять, что большой автомобиль станет одним из самых красивых представителей своего сегмента.

И наконец, о самой ожидаемой премьере Детройта — кроссовере Chevrolet Traverse, который к осени 2017-го доедет и до России. Для «разогрева» нам показали тизер будущей модели, который обещает, что свежий SUV будет здорово отличаться от предшественника.

А вот Porsche на этот раз пропустит Детройт, посчитав свое участие излишним: компания показала внушительную экспозицию на недавнем автосалоне в Лос-Анджелесе, а также планирует принять участие в автосалоне в Нью-Йорке, который состоится в апреле.

Автошоу в Детройте пройдет с 8 по 22 января с 9 утра до 10 вечера, билет для взрослого обойдется в 13 долларов (около 800 рублей).

Напомним, штаб-квартиры «большой тройки» американских автопроизводителей — Chrysler, Ford и General Motors — также находятся в Детройте.



Фото: autocar.co.uk