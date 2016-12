УАЗ оценил «Танчик»

Обнародован прайс специальной версии Патриота, которая создана в сотрудничестве с компанией Wargaming и посвящена одной из самых известных компьютерных игр — Word of Tanks.

Спецверсию вседорожника Patriot World Of Tanks Edition оценили в 1 149 000 рублей. Автомобиль представлен в топовой комплектации «Стиль», которая включает новое мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, систему ESP, сенсорный экран с мультимедийной и навигационной системами, камеру заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полный набор зимних функций: подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и подогрев ветрового стекла.

UAZ Patriot World Of Tanks Edition выпущен с премиальной кожаной отделкой передних и задних сидений со специальными вставками. Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи эксклюзивного цвета «коньяк», а также дополнена фирменной символикой World Of Tanks и стильной строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка элементов салона и контрастная прострочка. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильдик World Of Tanks, обозначающий спецкомплектацию. Еще одна особенность модели — при включении зажигания на экране мультимедиасистемы загорается логотип игры World Of Tanks и появляется фирменное приветствие.

Кроме того, дилеры и интернет-магазин УАЗа предложат множество разнообразных аксессуаров к этой версии автомобиля, а каждому покупателю спецверсии вручат модель танка КВ-5.

Заказать Patriot World Of Tanks Edition можно у официальных дилеров марки УАЗ или через сайт производителя.

Напомним, UAZ Patriot World Of Tanks Edition производитель представил 29 ноября в Москве.

Напомним, UAZ Patriot World Of Tanks Edition производитель представил 29 ноября в Москве.

Фото: УАЗ