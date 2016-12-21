УАЗ оценил «Танчик»

Обнародован прайс специальной версии Патриота, которая создана в сотрудничестве с компанией Wargaming и посвящена одной из самых известных компьютерных игр — Word of Tanks.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Спецверсию вседорожника Patriot World Of Tanks Edition оценили в 1 149 000 рублей. Автомобиль представлен в топовой комплектации «Стиль», которая включает новое мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, систему ESP, сенсорный экран с мультимедийной и навигационной системами, камеру заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полный набор зимних функций: подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и подогрев ветрового стекла.

UAZ Patriot World Of Tanks Edition выпущен с премиальной кожаной отделкой передних и задних сидений со специальными вставками. Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи эксклюзивного цвета «коньяк», а также дополнена фирменной символикой World Of Tanks и стильной строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка элементов салона и контрастная прострочка. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильдик World Of Tanks, обозначающий спецкомплектацию. Еще одна особенность модели — при включении зажигания на экране мультимедиасистемы загорается логотип игры World Of Tanks и появляется фирменное приветствие.

Кроме того, дилеры и интернет-магазин УАЗа предложат множество разнообразных аксессуаров к этой версии автомобиля, а каждому покупателю спецверсии вручат модель танка КВ-5.

Заказать Patriot World Of Tanks Edition можно у официальных дилеров марки УАЗ или через сайт производителя.

УАЗ оценил «Танчик»

Фото: УАЗ

УАЗ оценил «Танчик»
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Отзывы о УАЗ Patriot (7)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

проходимость.комфорт особенно задним пассажирам.хорошая комплектация лимитед

Недостатки:

Неудовлетворительная заводская сборка.Плохая шумо и теплоизоляция-греется тунель

Комментарий:

у меня два бака.всегда заправляю только левый-никаких проблем в этом плане нет.зря подвесили бак ниже рамы-можно оборвать

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Комментарии (12)

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А мне нравится. :-р

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-1

Красивая игрушка за нехилую цену. При том же ржавеющем кузове и лотерее «кому достанется хороший экземпляр» — извините, такой хоккей нам не нужен.

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-3

ой! не тем завод занимается! не тем...

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-2

Дааа... [у нас не ругаются]! Дайте две!

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-8

Красивая игрушка. Жаль, что как гнил «Патриот», как был лотереей- кому удачный достанется, кому нет, так и остался. По одёжке, конечно, встречают, а провожают уже по другим признакам.

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-6
Валентиныч

Вралентиныч, первое, ты опять врёшь, второе, если бы он гнил, ты бы скакал от радости. [у нас не ругаются].

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+3

Прямой путь в гаражи арабских шейхов. Они уже заинтересовались.

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-3

Похоже уже и на УАЗе маркетолухи стали преобладать над здравым смыслом.

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-4

Очень непатриотичная цена за откровенную халтуру в сборке и пару рисунков на кузове. Спасибо не надо. Лично я даже за 800 тыс. бы не решился. За такую цену много чего хорошего и качественного можно купить.

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-4
Taran

Да этот «ПЭТРИОТ» и 600 тысяч не стоит! Вообще не понятно откуда маркетологи такие цены берут? С потолка чтоли? Наверняка себестоимость этого козлика тысяч 300 не больше.

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-5
Дмитрий

Не стоит, не покупай. Никто никого не заставляет. Знающие люди понимают, что конкуренты от трёх лямов.

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+2

Жесть. А версию «Angry Birds» с живыми утками в багажнике слабо выпустить?

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-4