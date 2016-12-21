Топ-10 наиболее важных событий в мире беспилотников

Организаторы исследования отмечают, что в 2016 году не отмечено особо ярких технологических достижений, основные события рейтинга, выбранные экспертами, связаны с теми или иными коммерческими результатами. Это объяснимо: большинство участников рынка уже перешли от проектирования к практическому воплощению своих разработок.
Возглавляет рейтинг результат, достигнутый в законодательной сфере. На сегодня развитие направления беспилотного транспорта упирается не в создание новых технологий, а именно в законодательство. Его несовершенство тормозит переход к беспилотным системам. Поэтому разработанные Министерством транспорта США рекомендации, которые позволяют ускорить внедрение автономных технологий, эксперты единогласно поставили на первое место рейтинга.
На втором месте исследования — объединение усилий ведущих производителей систем помощи водителю Mobileye с Delphi Automotive. Действительно, альянс ведущих производителей программных систем помощи водителю может обеспечить колоссальный прорыв на формирующемся рынке беспилотных систем.
На третьей строчке рейтинга — российская компания Cognitive Technologies, которая сумела смоделировать функции гиппокампа человека, что существенно повышает безопасность беспилотного автомобиля. Специалисты компании уверены в том, что благодаря этой технологии удалось бы избежать знаковой аварии, в которую попал автомобиль Tesla.
Замыкает десятку наиболее важных событий года проект NVidia, продемонстрировавший беспилотник, способный ездить по «любым» дорогам.
Список наиболее важных мировых событий в области беспилотных автомобилей за 2016 год.
- Министерство транспорта США выпустило рекомендации по беспилотным автомобилям. Они призваны снять конфликт с местными законами и ускорить принятие технологии.
- Альянс Delphi Automotive и Mobileye по созданию полноценного автопилота к 2019 году.
- Российская компания Cognitive Technologies реализовала возможность моделирования функции гиппокампа человека в своей системе ИИ для беспилотного автомобиля.
- Первая в истории коммерческая перевозка на беспилотном автомобиле. Грузовик с автопилотом компании Otto Group доставил партию пива Budweiser из города Форт-Коллинз в Колорадо-Спрингс (США).
- Apple объявила о возобновлении работ по созданию беспилотного автомобиля.
- В Дубае запустили первый беспилотный автобус.
- Uber запустил первые беспилотные такси в США.
- Появление первого беспилотного такси в Сингапуре.
- Авария автопилота Tesla, в которой погиб водитель.
- NVidia показала беспилотный авто, способный ездить без дороги.
- Что от беспилотников ждут обычные люди и каким, по их мнению, может быть такой автомобиль? Ответы на эти вопросы инженеры хотят найти с помощью исследования, в котором могут принять участие все желающие.
- Компания Google отказалась от выпуска собственных беспилотников и собирается продвигать лишь сами технологии автономных автомобилей. Партнером компании с недавних пор выступает Fiat Chrysler Automobiles.
- На сайте «За рулем» проводился опрос, а что станут делать автовладельцы, избавленные от необходимости управлять транспортными средствами.
Фото: Honda