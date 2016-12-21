Топ-10 наиболее важных событий в мире беспилотников

Рейтинг наиболее важных событий в мире в области автономных автомобилей за 2016 год составили Международный центр робототехники (IRC) и Российская ассоциация искусственного интеллекта. Экспертами исследования стали более 20 известных участников рынка, ученых и журналистов.

Организаторы исследования отмечают, что в 2016 году не отмечено особо ярких технологических достижений, основные события рейтинга, выбранные экспертами, связаны с теми или иными коммерческими результатами. Это объяснимо: большинство участников рынка уже перешли от проектирования к практическому воплощению своих разработок.

Возглавляет рейтинг результат, достигнутый в законодательной сфере. На сегодня развитие направления беспилотного транспорта упирается не в создание новых технологий, а именно в законодательство. Его несовершенство тормозит переход к беспилотным системам. Поэтому разработанные Министерством транспорта США рекомендации, которые позволяют ускорить внедрение автономных технологий, эксперты единогласно поставили на первое место рейтинга.

На втором месте исследования — объединение усилий ведущих производителей систем помощи водителю Mobileye с Delphi Automotive. Действительно, альянс ведущих производителей программных систем помощи водителю может обеспечить колоссальный прорыв на формирующемся рынке беспилотных систем.

На третьей строчке рейтинга — российская компания Cognitive Technologies, которая сумела смоделировать функции гиппокампа человека, что существенно повышает безопасность беспилотного автомобиля. Специалисты компании уверены в том, что благодаря этой технологии удалось бы избежать знаковой аварии, в которую попал автомобиль Tesla.

Замыкает десятку наиболее важных событий года проект NVidia, продемонстрировавший беспилотник, способный ездить по «любым» дорогам.

Список наиболее важных мировых событий в области беспилотных автомобилей за 2016 год.

Министерство транспорта США выпустило рекомендации по беспилотным автомобилям. Они призваны снять конфликт с местными законами и ускорить принятие технологии. Альянс Delphi Automotive и Mobileye по созданию полноценного автопилота к 2019 году. Российская компания Cognitive Technologies реализовала возможность моделирования функции гиппокампа человека в своей системе ИИ для беспилотного автомобиля. Первая в истории коммерческая перевозка на беспилотном автомобиле. Грузовик с автопилотом компании Otto Group доставил партию пива Budweiser из города Форт-Коллинз в Колорадо-Спрингс (США). Apple объявила о возобновлении работ по созданию беспилотного автомобиля. В Дубае запустили первый беспилотный автобус. Uber запустил первые беспилотные такси в США. Появление первого беспилотного такси в Сингапуре. Авария автопилота Tesla, в которой погиб водитель. NVidia показала беспилотный авто, способный ездить без дороги.

Что от беспилотников ждут обычные люди и каким, по их мнению, может быть такой автомобиль? Ответы на эти вопросы инженеры хотят найти с помощью исследования, в котором могут принять участие все желающие.

Компания Google отказалась от выпуска собственных беспилотников и собирается продвигать лишь сами технологии автономных автомобилей. Партнером компании с недавних пор выступает Fiat Chrysler Automobiles.

На сайте «За рулем» проводился опрос, а что станут делать автовладельцы, избавленные от необходимости управлять транспортными средствами.

Фото: Honda