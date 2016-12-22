Королева скорости: компания Citroen представила боевой C3 WRC

О том, насколько изменятся болиды WRC в 2017 году, можно судить по новейшему хэтчбеку «двойного шеврона». Не правда ли, он прекрасен!

Год 2017-й станет своего рода переломным для мирового раллийного первенства: нововведения в регламенте сделают автомобили мощнее, быстрее, легче и красивее. Новый Citroen C3 WRC наглядно демонстрирует технологический рывок одним своим внешним видом — этакое дитя B-группового монстра!

Итак, в следующем году 1,6-литровые «турбочетверки», выдающие сейчас порядка 300–315 л.с., станут заметно сильнее — отдача повысится благодаря увеличению диаметра рестриктора с 33 до 36 мм. Мощность французского двигателя вырастет до 385 л.с. при 6500 об/мин. Крутящий момент — 400 Нм при 4500 об/мин. Еще одно важное новшество — возвращение межосевого дифференциала в полноприводную трансмиссию. Для асфальтовой спецификации предусмотрены передние тормозные диски диаметром 370 мм и задние 330-миллиметровые. Для гравийных этапов диски спереди и сзади одинакового диаметра — 300 мм.

Ралли-кар построен на базе C3 нового поколения, который показали летом. Гражданский автомобиль стал крупнее своего предшественника: длина увеличилась до 3990 мм, а колесная база — до 2540 мм. Его ширина равна 1740 мм, а вот боевой C3 заметно «плечистее» — 1875 мм! Теперь регламент допускает увеличение лимита ширины на 55 мм, чем и воспользовались раллийные команды. Именно поэтому так преобразились world rally cars внешне — обрели расширенный передний бампер, огромное заднее антикрыло и, как уже сказано выше, напоминают легендарные машины группы B. Еще одно преимущество нового C3 WRC перед прежней моделью — это лучшая энерговооруженность: 3,1 кг/л.с. против 3,8 кг/л.с. Масса «бойца» без учета экипажа составляет 1190 кг.

Недавно британское издание Auto Express про демонстрировал о свое видение того, как изменится Citroen C4 следующего поколения.

В октябре на российском рынке стартовали продажи обновленного седана Citroen С4. Цены начинаются от 899 тысяч рублей.

Фото: Citroen Racing