Битую Alfa Romeo Giulia выставили за астрономический ценник

Суперседан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio уже вышел на дороги, и неудивительно, что количество разбитых красавиц начало расти. Но самое интересное — стоимость, за которую хозяева пытаются продать аварийный автомобиль.

Известно как минимум о двух «пострадавших». Белоснежную Giulia Quadrifoglio приложил о бордюр в Швейцарии некий нетрезвый итальянский господин. Не очень повезло и темно-синему седану. Он успел проехать 5788 км, прежде чем его расколотили — судя по характеру повреждений, имел место не очень удачный дрифт.Как видно на фотографии, пострадала задняя дверь, стойка, крыло, бампер, оптика, подвеска, а также, вероятно, выхлопная система и элементы трансмиссии. Владелец решил не восстанавливать автомобиль, а выставить его на продажу за… 50 000 евро (Alfa Romeo находится у бельгийского дилера марки). К слову, базовый ценник 510-сильного суперседана в Италии — 79 000 евро. В последнее время объектом спекуляций стал суперкар Porsche 911 R. На вторичном рынке его цена вырастает в несколько раз по сравнению с заводским прайсом.

По некоторым данным, Alfa Romeo выпустит еще одну модификацию Giulia Veloce — с 2,0-литровым наддувным двигателем мощностью 350 л.с. Битую Alfa Romeo Giulia выставили за астрономический ценник Фото: Carscoops