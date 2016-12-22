Топ-модель с секретом: Audi покажет кроссовер Q8 в Детройте

Флагманский паркетник-великан из Ингольштадта обретает черты. В интернете опубликованы первые скетчи автомобиля, который представят на Детройтском мотор-шоу.

Audi часто обвиняют в излишней стилистической сдержанности, но они преображаются на наших глазах. Оцените скетчи кроссовера Q8, который в перспективе займет строчку над моделью Q7 (изображения опубликовало немецкое издание Welt с подачи шеф-дизайнера компании Марка Лихте). Летом его прототип «светился» с кузовными панелями от «кушки-семерки». Под непрезентабельным «гримом» таится модель, по-своему трактующая купеобразность: в отличие от того же BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, она не выпячивает багажник, а манит сильно наклоненными задними стойками. Вышеупомянутых «немцев» вряд ли можно считать прямыми конкурентами — предполагается, что Q8 будет крупнее и по габаритам наверняка окажется сопоставимым с Bentley Bentayga (его длина, напомним, 5141 мм).

Передок не имеет ничего общего со спорной эстетикой «лица» современного Q7: грозный взгляд оптики, сложная пластика поверхностей… Воплощенная агрессия! Но приглядитесь повнимательнее — на спойлере красуется надпись e-tron, намекающая на электрифицированную силовую установку. Учитывая, что на Детройтское мотор-шоу привезут концепткар, это логично и ожидаемо. А вот у товарной версии, вне всяких сомнений, будут бензиновые и дизельные двигатели, включая 4,0-литровый агрегат V8 с двумя турбонагнетателями и электрическим компрессором от Audi SQ7 TDI и Bentley Bentayga Diesel. Вероятно также появление экстремальной модификации RS Q8 мощностью 600 л.с. или выше.

Серийный вариант эффектного симбиоза кроссовера и купе появится на рынке в 2018 году.

Спортивное подразделение quattro GmbH переименовано — теперь оно называется Audi Sport GmbH.

Тем временем э кологический скандал вокруг V olkswagen Group получил дальнейшее развитие: выяснилось, что на машины Audi устанавливались автоматические коробки передач с мошенническим алгоритмом работы.

Фото: Welt