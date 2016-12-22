Появились первые изображения Kia Picanto третьего поколения

Kia опубликовала рендеры своего самого миниатюрного хэтчбека — Picanto, премьера которого ожидается на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Третье поколение модели несколько увеличится в размерах и существенно обновится как снаружи, так и внутри.
На фото видно — черты нового Picanto стали агрессивнее, что придает ему более динамичный вид. Это уже не автомобиль для домохозяек, он претендует на нечто большее. Радиаторная решетка объединена в единый блок с фарами, прищур которых стал ярче выражен и подчеркнут снизу светодиодными «ресничками» дневных ходовых огней. Оптика у модели обновлена полностью.
Впрочем, судя по двойной а-ля спортивной насадке на выхлопной трубе, легкосплавным дискам и спортивным бамперам, перед нами изображение топовой версии GT Line.
Пока неизвестно, будет ли в новом поколении представлена трехдверная версия модели, но судя по шпионским фото, что до сих пор утекали в Сеть и по тому, что на первых официальных изображениях именно пятидверка, есть вероятность, что трехдверка завершила свой жизненный цикл. Впрочем, мы можем и ошибаться.
У автомобиля, скорее всего, будет литровый турбированный трехцилиндровый мотор в 100 и 120 л.с., а для базовых версий, возможно, предложат литровый атмосферник.
Kia Picanto текущего поколения продается в России с двигателями 1.0 мощностью 66 л.с. и 1.2 мощностью 85 л.с., 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом. Цены на «малышку» стартуют от 539 900 рублей.
- Обновленный Kia Picanto появится на российском рынке в июле 2015 года. О том, что изменилось в автомобиле текущего поколения после рестайлинга, читайте в материале нашего корреспондента.
- Кризис в России больно ударил по многим сегментам, но «малышам» досталось больше остальных. В 2015 году доля класса А среди новых автомобилей составила всего 0,5%, но выбор моделей все же есть, хотя и небольшой.
Фото: Kia