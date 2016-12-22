Появились первые изображения Kia Picanto третьего поколения

Корейская компания уже давно интригует обещаниями полностью обновить свой маленький хэтчбек и, наконец, решилась представить его изображения. Автомобиль стал более стильным и, кажется, даже… возмужал.

Kia опубликовала рендеры своего самого миниатюрного хэтчбека — Picanto, премьера которого ожидается на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Третье поколение модели несколько увеличится в размерах и существенно обновится как снаружи, так и внутри.

На фото видно — черты нового Picanto стали агрессивнее, что придает ему более динамичный вид. Это уже не автомобиль для домохозяек, он претендует на нечто большее. Радиаторная решетка объединена в единый блок с фарами, прищур которых стал ярче выражен и подчеркнут снизу светодиодными «ресничками» дневных ходовых огней. Оптика у модели обновлена полностью.

Впрочем, судя по двойной а-ля спортивной насадке на выхлопной трубе, легкосплавным дискам и спортивным бамперам, перед нами изображение топовой версии GT Line.

Пока неизвестно, будет ли в новом поколении представлена трехдверная версия модели, но судя по шпионским фото, что до сих пор утекали в Сеть и по тому, что на первых официальных изображениях именно пятидверка, есть вероятность, что трехдверка завершила свой жизненный цикл. Впрочем, мы можем и ошибаться.

У автомобиля, скорее всего, будет литровый турбированный трехцилиндровый мотор в 100 и 120 л.с., а для базовых версий, возможно, предложат литровый атмосферник.

Kia Picanto текущего поколения продается в России с двигателями 1.0 мощностью 66 л.с. и 1.2 мощностью 85 л.с., 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом. Цены на «малышку» стартуют от 539 900 рублей.

Фото: Kia