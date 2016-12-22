Volkswagen расширил комплектации Polo и поднял цены

У немецкого бюджетника появились новые элементы экстерьера и черная крыша, все это будет доступно для автомобиля с 2017 года. Но обновленный прайс-лист принес и новые цены — они выросли на 7–28 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Марка Volkswagen расширила комплектации своей бюджетной модели Polo. В палитре цветов появился новый сочный Copper Orange, он доступен для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.

В базовое оснащение Polo GT добавлен передний центральный подлокотник, в комплектации Highline за доплату можно заказать 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black. Volkswagen Polo комплектаций Highline и GT доступен в двухцветном исполнении: с черной крышей в сочетании с белым, красным, коричневым, бежевым, серебристым и серым цветами кузова.

Обновленные версии модели уже можно заказать у дилеров, а также ознакомиться и с новым прайсом. Так, ценники версий Conceptline, Trendline и Allstar с мотором 1.6 (90 л.с.) и 5-ступенчатой механикой подросли сразу на 20 400 рублей, Comfortline с тем же мотором — на 28 400 рублей, Highline с мотором 1.6 мощностью 110 л.с. и механикой — на 21 400 рублей и т.д. Меньше всего подорожал Polo в топовой комплектации GT: как с механикой, так и с DSG цены выросли всего на 7 тыс. рублей.

Polo калужской сборки с 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 л.с. и стайлинг-пакетом GT появились в продаже в сентябре этого года. Агрегатируется этот двигатель 6-ступенчатой механикой либо 7-ступенчатым DSG с двумя сцеплениями.

Кое-что уже известно о преемнике европейского «половичка» хэтчбека, который ожидается во второй половине 2017 года. В России, правда, этот автомобиль продавать не планируют.

В рамках программы расширения экспорта калужские Volkswagen Polo стали поставлять в Мексику.



Фото: Volkswagen