Volkswagen расширил комплектации Polo и поднял цены

У немецкого бюджетника появились новые элементы экстерьера и черная крыша, все это будет доступно для автомобиля с 2017 года. Но обновленный прайс-лист принес и новые цены — они выросли на 7–28 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Марка Volkswagen расширила комплектации своей бюджетной модели Polo. В палитре цветов появился новый сочный Copper Orange, он доступен для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.

В базовое оснащение Polo GT добавлен передний центральный подлокотник, в комплектации Highline за доплату можно заказать 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black. Volkswagen Polo комплектаций Highline и GT доступен в двухцветном исполнении: с черной крышей в сочетании с белым, красным, коричневым, бежевым, серебристым и серым цветами кузова.

Обновленные версии модели уже можно заказать у дилеров, а также ознакомиться и с новым прайсом. Так, ценники версий Conceptline, Trendline и Allstar с мотором 1.6 (90 л.с.) и 5-ступенчатой механикой подросли сразу на 20 400 рублей, Comfortline с тем же мотором — на 28 400 рублей, Highline с мотором 1.6 мощностью 110 л.с. и механикой — на 21 400 рублей и т.д. Меньше всего подорожал Polo в топовой комплектации GT: как с механикой, так и с DSG цены выросли всего на 7 тыс. рублей.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Polo (2)

Volkswagen 2011 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

1) управляемость; 2) салон особо не скрипит; 3) широкие регулировки рабочего места водителя, но может кому-то не хватит длины подушки сидения; 4) удобная эргономика — все на своих местах; 5) большой багажник

Недостатки:

1) "холодильник" на колесах — зимой холодно; 2) низкий дорожный просвет; 3) короткоходная подвеска; 4) в дождь на трассе вода капает в салон при открытом водительском окне. для курящих нужны ветровики; 5) "свистит" воздух на трассе. 6) шумоизоляция слабая.

Комментарий:

современный "жигуль".

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