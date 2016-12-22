Выяснилось, как автомобилисты относятся к сотрудникам ГИБДД

Исследование общественного мнения о деятельности сотрудников Госавтоинспекции проводили сразу три организации. В общей сложности в нем приняли участие более 39 тыс. человек.

Отношение людей к деятельности Госавтоинспекции исследовали с помощью интернет-опроса, проведенного на официальном сайте МВД России, опроса населения социологическим центром РГСУ и общероссийского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

В интернет-опросе за две недели поучаствовали 1000 человек. 55% из них доверяют сотрудникам ГИБДД. Деятельность Госавтоинспекции скорее эффективной считает более трети опрошенных — 36%, 21% оценивает ее как «в полной мере эффективную» и лишь 17% охарактеризовали ее как неэффективную.

37% участников опроса отметили, что за последнее время им приходилось сталкиваться с неправомерными действиями сотрудников Госавтоинспекции. На случаи вымогательства и коррупции чаще всего жаловались нарушители ПДД, курсанты автошкол при сдаче экзаменов на права и водители — участники аварии при рассмотрении материалов ДТП.

Специалисты РГСУ опросили 36,5 тыс. респондентов, по 440 в каждом регионе. 53% отметили, что считают работу ГИБДД эффективной. Больше всего граждан, обращавшихся к сотрудникам Госавтоинспекции и положительно оценивающих их работу, проживает в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. Хуже всего о работе ГИБДД отзываются в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос в 53 регионах страны, в нем участвовали 2 тыс. респондентов. 52% опрошенных фондом считают, что сегодня ГИБДД справляется со своими обязанностями удовлетворительно, 23% — хорошо и 16% работой инспекторов недовольны. При этом только 33% считают, что за последние 2–3 года ГИБДД стала работать лучше, 49% — что ничего не изменилось, а 7% ответили, что стала работать хуже.

Обобщенный результат всех исследований показал, что больше половины опрошенных и контактировавших с сотрудниками ГИБДД граждан положительно оценивают работу сотрудников службы. Уровень доверия к инспекторам соответствует уровню доверия к полиции в целом.

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС