Опрос ЗР: эта коварная солярка...

Согласно итогам опроса, подавляющая часть владельцев дизельных машин не понаслышке знакомы с проблемой замерзающего дизтоплива. Это не удивило нашего редактора Михаила Колодочкина, который недавно завершил очередную экспертизу. 21-й век на дворе, а проблемы с соляркой никуда не делись!

Про дизтопливо, или попросту солярку, каждому владельцу автомобиля с дизельным двигателем известно следующее: в отличие от бензина, оно бывает трех видов: летнее, зимнее и арктическое. Летнее застывает уже при минус 5 градусах по Цельсию, зимнее — при —35, а арктическое — при минус 50 градусах. Зимнее обходится дороже, стоимость его выше, поэтому на АЗС частенько грешат тем, что продают зимнее под видом летнего, хорошо еще, если предварительно разбодяжив его антигелями или попросту бензином. Что, впрочем, не всегда спасает, а зачастую вредит современным «коммонрейловским» дизелям.

Вот этим-то проблемам и был посвящен наш опрос. Выяснилось, что сталкиваться с загустевшей соляркой приходилось 30% (!) наших читателей из тех 49%, у кого машины с дизельным мотором. Остальных эти проблемы не касаются, бензин, как известно, хотя делится на летний и зимний, не замерзает, вернее, конечно, тоже замерзает, но при такой температуре, которая на нашей планете случается нечасто (-60 градусов).

Приходилось ли вам сталкиваться с замерзающим дизтопливом?

Комментирует редактор «За рулем» Михаил Колодочкин:

— Лично я отношусь к 51%, которые ездят только на бензине. И одна из причин моей нелюбви к дизелям — это отсутствие кормежки в зимний период. Только что мы завершили очередную экспертизу — подробности будут в ЗР, 2017, №2. А сейчас только намекну: примерно половина закупленных дизтоплив на морозе превратилась в некую субстанцию — от густого геля до откровенного «булыжника». Эдакое оружие пролетариата — вспомним известную скульптуру, прославляющую пролетариев.

К сожалению, до сих пор на топливном рынке царит хаос. Заправляться нужно не там, где удобно, а там, где вероятность нарваться на откровенную дрянь все-таки ниже, чем в остальных местах. Поэтому приходится долбить, подобно известному существу на букву Д — старайтесь избегать разного рода АЗС, где на чеках написано «ИП Пупкин» или нечто подобное. Кстати, разница в цене на закупленный нами соляр составила примерно 8 рублей за литр — это много, конечно же. Но лучше переплатить, чем играть в «дизельную рулетку». Причем мы не выискивали какие-то злачные места, чтобы сочинить «сенсацию», а просто ехали по одной из магистралей, отклоняясь вправо-влево от силы на километр-другой. Верить этому или нет — решайте сами, коллеги.

Вот таким коварным оказалось «солнечное масло», а ведь именно так переводится с немецкого (Solaröl) или английского (solar oil) слово «солярка»! Свое название тяжелая фракция дизельного топлива получила еще в XIX веке из-за золотистого цвета, напоминающего цвет растительного масла. Получать очищенное дизтопливо, почти прозрачного цвета, научились намного позже.

С результатами других опросов на сайте можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС