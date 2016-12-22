Тариф «Платона» в 2017 году планируют удвоить

По словам министра транспорта РФ, тариф по системе «Платон» в 2017 году будет увеличен в два раза, до 3,06 руб. с 1 км. Об этом он заявил на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области. За год система устоялась, отработала в нормальном режиме, и настала пора переходить на новый тариф. На строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, это народные деньги, а зарабатывают на дорогах коммерческие структуры, между тем именно большегрузы разрушают дороги. Грузовик весом 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20–30 тыс. легковых автомобилей.
«Смысл системы „Платон“ в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», — отметил Соколов.
- Напомним, изначально тариф для большегрузов был определен правительством в 2015 году в 3,73 руб. за 1 км, но чтобы снять социальную напряженность, его временно снизили до 1,53 рубля. Уже в марте его должны были увеличить до 3,06 руб. за 1 км, но потом это отложили на неопределенный срок.
- Недавно глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт заявил, что распространение системы «Платон» на региональные дороги сейчас не рассматривается, хотя президент РФ дал поручение проработать этот вопрос, но пока ответа на него ни у Минтранса, ни у правительства нет.
- С ноября прошлого года по декабрь нынешнего с помощью «Платона» с большегрузов удалось собрать порядка 17,5 млрд рублей. Сумма была бы вдвое большей, если бы ставка была такая, как задумывалось.
Фото: Константин Якубов/ТАСС