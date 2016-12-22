Тариф «Платона» в 2017 году планируют удвоить

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. Он в очередной раз привел данные Минтранса, согласно которым грузовик весом более 12 тонн наносит дорогам ущерб, сопоставимый с проездом 20–30 тыс. легковых автомобилей.

По словам министра транспорта РФ, тариф по системе «Платон» в 2017 году будет увеличен в два раза, до 3,06 руб. с 1 км. Об этом он заявил на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области. За год система устоялась, отработала в нормальном режиме, и настала пора переходить на новый тариф. На строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, это народные деньги, а зарабатывают на дорогах коммерческие структуры, между тем именно большегрузы разрушают дороги. Грузовик весом 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20–30 тыс. легковых автомобилей.

«Смысл системы „Платон“ в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», — отметил Соколов.
  • Напомним, изначально тариф для большегрузов был определен правительством в 2015 году в 3,73 руб. за 1 км, но чтобы снять социальную напряженность, его временно снизили до 1,53 рубля. Уже в марте его должны были увеличить до 3,06 руб. за 1 км, но потом это отложили на неопределенный срок.
  • Недавно глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт заявил, что распространение системы «Платон» на региональные дороги сейчас не рассматривается, хотя президент РФ дал поручение проработать этот вопрос, но пока ответа на него ни у Минтранса, ни у правительства нет.
  • С ноября прошлого года по декабрь нынешнего с помощью «Платона» с большегрузов удалось собрать порядка 17,5 млрд рублей. Сумма была бы вдвое большей, если бы ставка была такая, как задумывалось.

Фото: Константин Якубов/ТАСС

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Комментарии (19)

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«Смысл системы „Платон“ в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», т. е. даёшь перенос поборов на все виды транспорта! Хороша перспективка?! Дааа..., что у нас за власть, это ж какой-то позор!!!

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+1

«Смысл системы „Платон“ в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта» — смысл загнать всех на жд и плоты с баржами ,это вот конкретные мысли в слух этого соколова. Вместо реальной конкуренции такая вот принудиловка,ну а заодно развал страны и экономики.

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0

Перевозчики пока затариваются газиками, на которые платона нет))

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+1
. Николас

Пока нет(

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0

Мдааа. Опять поборы. И все для народа

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+5

В Финляндии, Норвегии, Германии фуры трассы не разрушают........... Может дело не в фурах, а в трассах? Из-за неподъёмного ж\д тарифа много грузоперевозок перешло на авто. Не всё правда, что написано в статье.

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+8
Дудкин Владимир Михайлович

Средняя скорость движения груза по железнодорожным путям РФ — 9 км/ч.
Спасибо Якунину за это.
Я бы тоже фурами при таком раскладе возил.
Ну и тарифы жуткие, да.

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+2

Интересно, минусатые и их хозяева правда думают, что, чем больше минусов вкатать, тем больше будет народная любовь к «Платону», платным парковкам и прочим повышениям акцизов?
Или они просто тупо пилят выделенный на пропаганду бюджет?:)

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+3

Деньги разворовываются быстрее чем придумываются новые поборы.В Белоруссии трасса Минск —Брест почему то не разбивается.И колейности на ней нет.

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-4
2016 сергей

Не удивлюсь, если через год этого соколова и старовойта в СК будут раскручивать —цифры в дорожном бюджете давно не сходятся и дыра там в десятки плутонов,а это отвлекающий маневр,но с подкопом под президента..

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0
2016 сергей

А на МКАДе (который Московский) в крайнем левом ряду (где никогда не бывает фур) колейность будь здоров. Совпадение? Не думаю!

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-5

Ой, какая прелесть!
А чо сразу не в 10 раз?
А дворовые проезды в регионах тоже фуры разбили?

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-6
Каплан Илья

Чадящие Камазы, изначально завезли не тот сорт асфальта. Естественно он  разрушается под  действием многотоннажных фур.
ссылка
Вот фото трассы Вильнюс — Клайпеда.
ссылка
Может пора следить за  баблом куда оно уходит, и за весовым контролем,а потом пенять на  грузовики?
У нас так же  фуры по трассе двигаются, и норм, дороги ремонтируют.

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-7
Царь Дмитрий

Чудо, у вас в Литве сколько тех дорог? В России дорог в сотни раз больше, и тоже трассы нормальные есть, и их много, прокатись от Москвы до Воронежа хотя бы.

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+2
Безымянный

Чудо, Вы, говорю о качестве дорог и  своевременном ремонте, и  платы у нас нет за дороги, всё входит в  бензин. Причём здесь расстояния? Климат да, в той же Швеции, Финке, дороги живые, и не разваливаются из за климата. А получается чем длиннее вяжется шарф, тех [у нас не ругаются] нитки :))

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0
Безымянный

По платной М4?:))
Еще бы она плохая была!
Какое отношение «Платон» имеет к ней?

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-2
Царь Дмитрий

Да этот «Платон» изначально задумывался как механизм доения бабла с дальнобоев. Надоили. Распилили. Дорог как не было, так и нет.

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-4
Каплан Илья

Илья, тот же Китай, строит дороги, территория тоже не маленькая, другие страны, понимаю что сидящие на минусе, от нечего делать минусуют. Деньги тырят везде, в России, США, ЕС, но вот разница огромная в качестве тех же дорог.

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0
Каплан Илья

причем в личный карман —11 млрд. хоть сдохните все, а вротенбергам выложи.Правда здорово? —льготный кредит на аферу ,когда промышленность не может деньги получить кроме как под грабительский процент и за него же с бюджета в карман за просто так.

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0