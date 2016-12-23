По требованию Поднебесной: Mercedes-Benz выпустит седан А-класса

У «трехлучевой звезды» есть седан CLA размерного класса C, но приблизительно через два года у компании появится еще одна четырехдверная модель, ориентированная на региональные рынки.

На данный момент линейка Mercedes-Benz гольф-класса на переднеприводном шасси MFA включает в себя хэтчбек A- и B-класса, купеобразный седан CLA и кроссовер GLA. Казалось бы, гамма моделей — на любой вкус, однако, по данным британского издания Autocar, компания видит в ней пробел. В конце 2018 года в палитре версий может появиться еще один седан, но теперь отмеченный как А-класс.Автомобиль, прежде всего, нацелен на рынки Китая и Нового Света. В отличие от имиджевого CLA новинка будет крупнее. Напомним, что размеры купеобразного современного седана таковы: длина равна 4640 мм, колесная база — 2699 мм, ширина — 1777 мм, а высота — 1432 мм. Но самое интересное другое: автомобиль могут предложить в стандартной и удлиненной версиях. Последняя, разумеется, появится специально для Поднебесной (к слову, в Китае недавно дебютировала четырехдверка BMW 1-й серии), где любят длиннобазные седаны.



Среди модификаций найдется место для экстремального полноприводного исполнения от Mercedes-AMG с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью около 400 л.с. (современный A 45, CLA 45 и GLA 45 развивают 381 л.с.), а также plug-in гибридной силовой установки — автомобиль разработают на модернизированной платформе MFA, поддерживающей электрификацию. Место преселективных 7-ступенчатых роботов с двумя сцеплениями займут новые 9-ступенчатые. Компания Mercedes-Benz готовит вседорожник G-класса новой генерации. Интересно, что на тестах была заснята не только стандартная версия и спортивное исполнение Mercedes-AMG, но и длиннобазная модификация.

Mercedes-Benz готовит вседорожник G-класса новой генерации. Интересно, что на тестах была заснята не только стандартная версия и спортивное исполнение длиннобазная модификация. Недавно в Канаде продавался редкий Mercedes-Benz — великолепное купе 560 SEC 6.0 AMG . За автомобиль просили 211 000 долларов. Фото: Autocar