Дарт Вейдер одобряет: уникальный Buick GNX за немалую цену

Перед вами один из самых поразительных «американцев» восьмидесятых годов. Зловещий, очень быстрый, крайне редкий и потому неимоверно дорогой.

Восьмидесятые годы стали довольно интересным периодом для автомобильной промышленности Нового Света — в те годы компании экспериментировали с турбонагнетателями. Но если фордовцы и инженеры Chrysler прилаживали «улитки» к небольшим «четверкам», то инженеры General Motors установили систему наддува на мотор V6 объемом 3,8 л.

Наиболее мощную версию агрегата, развивающую 276 л.с. и солидные 488 Н.м, получило грозное купе Buick GNX 1987 года, которое представляло собой дальнейшее развитие модификации Regal Grand National. Судя по всему, заводские параметры были занижены — по данным издания Road&Track, двигатель в действительности выдает 300 л.с. при 4400 об/мин и 569 Нм при 2400 об/мин. В числе отличий GNX была усиленная автоматическая коробка передач и новшества в шасси. Данные о динамике разгона разнятся, но спринт до 96 км/ч (60 миль/ч) точно укладывается в 5,4–5,5 с. То есть в свое время GNX был одним из самых быстрых автомобилей Нового Света.

В общей сложности марка Buick дала жизнь 547 экземплярам этого монстра, и неудивительно, что каждый из них представляет собой ценность. Зловещий автомобиль, который вы видите на изображениях, уникален сразу по двум причинам. Во-первых, это последний GNX из выпущенных. Во-вторых, за три десятка лет у него было всего два владельца, которые, очевидно, осознавали ценность купе и в буквальном смысле не ездили на нем — одометр показывает… 68 миль, или 109 км. Предположительно, на аукционе Mecum в следующем месяце за него выручат сумму в диапазоне 175 000–250 000 долларов. Вне сомнений, Buick того стоит!

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Фото: Mecum