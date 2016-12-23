«Литр» и R: Volkswagen Golf продолжает обновление

После модернизации гражданских Гольфов компания Volkswagen взялась за апдейты спортверсии R, а параллельно вспомнила, что в линейке нет модификации с двигателем объемом 1,0 л.

Волна модернизации докатилась и до одного из самых грозных представителей линейки Golf — полноприводного спорткара R. Переиначенная головная оптика со светодиодами и задние «бегущие» указатели поворотов, а также другие бамперы теперь есть и у него. Но куда важнее небольшой апдейт 2,0-литрового наддувного двигателя, причем не только в плане динамики, но и имиджа.

До недавних пор самым сильным Гольфом являлся лимитированный GTI Clubsport S, обладатель короны быстрейшего переднеприводного автомобиля Нюрбургринга. Теперь же «эрка» сравнялась с ним по мощности и выдает 310 л.с. (на 10 л.с. больше, чем прежде), а крутящий момент вырос с 380 до 400 Нм. Спринт — еще более ошеломляющий: всего 4,6 с, и стрелка спидометра начинает отсчет второй сотни. Раньше, напомним, заряженный хэтчбек ускорялся до первой трехзначной цифры на спидометре за 4,9–5,1 с в зависимости от типа коробки передач. Как и прежде, автомобиль предлагается с кузовами хэтчбек и универсал Variant.

Второе новшество в гамме — появление версии с трехцилиндровым наддувным мотором объемом 1,0 л. Этот 85-сильный агрегат, согласно заводским данным, потребляет 4,8 л/100 км. Кроме того, компания запускает дизельный полноприводник Golf 2,0 TDI 4Motion с двигателем мощностью 150 л.с.

Российский офис Volkswagen расширил комплектации седана Polo. Автомобиль еще и подорожал — в среднем цены выросли на 7–28 тыс. рублей.

В Германии на продажу выставлен необычный вариант минивэна Volkswagen Sharan, с комплексными доработками и развивающий 440 л.с.

Фото: Volkswagen