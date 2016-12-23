Мечта наяву: легендарный Volkswagen Corrado в идеальном состоянии

Некий британский владелец выставил на продажу купе Volkswagen Corrado. Сохранность автомобиля невероятная, а ценник — почти как у нового Scirocco.

В последнее время на интернет-площадках появились редкие и недешевые модели недавнего прошлого, кое-какие уникумы анонсированы перед предстоящими аукционами. Конечно же, темно-зеленый Volkswagen Corrado 1995 года рождения, продающийся на eBay, не столь эффектный, как Mercedes-Benz 560 SEC 6.0 AMG, не такой редкий, как Buick GNX, а его ценник несопоставим с прайсом Jaguar XJ220, но, несмотря на это, автомобиль заслуживает внимания.

Corrado был построен на платформе Volkswagen Golf второго поколения и производился с 1988 по 1995 год. Перед нами модификация VR6 с 2,8-литровым двигателем мощностью 190 л.с. и в лимитированном исполнении Storm, которое отличалось декором — радиаторной решеткой, окрашенной под цвет кузова, 15-дюймовыми колесными дисками BBS, стандартными кожаными креслами и шильдиками. Всего было выпущено 500 экземпляров для рынка Великобритании: половина партии в темно-зеленом цвете, а оставшаяся часть машин — в синем.

Главная ценность экземпляра, выставленного на продажу за 19 995 фунтов (эквивалентно 24 590 долларам), — его состояние. За сумму, которая лишь немногим меньше прайса нового Volkswagen Scirocco, начинающегося в Великобритании от 21 535 фунтов, будущий владелец получит автомобиль с пробегом всего в 77 995 км. Утверждается, что Volkswagen неоднократно принимал участие в местных выставках и занимал первые места.

Фольксвагеновцы назвали рублевые цены и комплектации кроссовера Tiguan второго поколения. Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения. Наиболее доступная версия обойдется в 1 млн 459 тыс. рублей.

Стратегия Transform 2025+, подразумевает, в частности, что Volkswagen станет крупнейшим в мире производителем электромобилей. Кроме того, предполагается радикальное расширение линейки вседорожников и кроссоверов — с ними можно познакомиться в нашем отдельном материале.

Фото: eBay