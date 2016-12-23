Суд арестовал водителя, устроившего ралли в аэропорту «Казань»

Видео с гонками, устроенными прямо в аэропорту Казани, всколыхнуло общественность. Всех поразила наглость гонщика и неспособность сотрудников полиции противостоять преступнику в нештатной ситуации. Едва ли не больше удивил тот факт, что за рулем оказался бывший полицейский, да еще и под действием наркотиков.

События произошли еще в среду вечером, но в интернет видео попало позже: 40-летний житель Набережных Челнов на автомобиле ВАЗ-2115, уходя от преследования полиции, заехал в помещение международного аэропорта «Казань». Протаранив стеклянную стену терминала, проскочив на скорости по залу ожидания, он выехал из здания на привокзальную площадь, сбил дорожный знак и застрял в сугробе, где его задержали сотрудники полиции.

Позже выяснилось, что за рулем был 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом сотрудник СОБРа МВД Татарстана. В данное время он гендиректор и совладелец частного детективного агентства «Сова», расположенного в Набережных Челнах. Лихач сел за руль в состоянии наркотического опьянения, в бардачке машины обнаружили дозу вещества белого цвета.

Как сообщают казанские СМИ, сама гонка началась задолго до происшествия — в центре Казани сотрудники ДПС остановили машину, им показалось, что водитель нетрезв. Тот нажал на газ, и полицейские 20 км гнались за ним по трассе Казань — Оренбург, прежде чем он взял штурмом терминал аэропорта. Вызывает вопросы, как нарушитель так свободно смог въехать на территорию аэропорта, по каким причинам в аэропорту не знали о погоне, почему, наконец, не был объявлен план-перехват? Полицейским еще предстоит поработать над тем, как правильно задерживать нарушителей в таких случаях, ведь не исключено, что за рулем мог оказаться террорист.

Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста за хранение и перевозку наркотиков. Кроме того, следователи возбудили в отношении него два уголовных дела по статьям «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». По предварительным подсчетам, только за разгром имущества аэропорта лихач теперь должен воздушной гавани 6 млн рублей.

После гонок по терминалу прокуратуре предстоит проверить защищенность аэропорта Казани. Вероятно, что как обычно бывает в подобных случаях, проверке подвергнутся и другие российские аэропорты.

В мае этого года в интернете появилось видео с молодыми людьми, которые устроили гонки с полицией и транслировали это на всеобщее обозрение через Periscope. После долгих судебных разбирательств участники скандальных покатушек получили довольно мягкое наказание в виде общественных работ.



Не успел утихнуть скандал с мажорами на Гелендвагене, как на youtube засветился очердной гонщик на вишневом Хаммере. Полиция, изучив видеозапись, быстро отреагировала на происшествие.

Фото, видео: youtube