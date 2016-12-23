Правительство решило переформатировать дорожные знаки

О грядущей масштабной реформе дорожных знаков в Москве и Санкт-Петербурге рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Предполагается воспользоваться зарубежными стандартами организации дорожного движения.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поручил Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, а также экспертному центру Probok.net и консалтинговому бюро «Стрелка» до 30 декабря 2016 года изучить опыт зарубежных стандартов организации дорожного движения для использования его в пилотном проекте.

Речь о новой эстетике благоустройства городских территорий, в рамках которой указатели, не касающиеся напрямую безопасности дорожного движения, будут заменены на более компактные, пишет «Коммерсантъ». Это улучшит вид города, полагают в правительстве.

Инициаторами идеи выступили столичный ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и экспертный центр Probok.net. Московскому автодорожному институту (МАДИ) было поручено провести соответствующее исследование, чтобы выяснить, как это отразится на дорожной ситуации, и ученые пришли к выводу, что переформатирование возможно, если соблюсти определенные условия. Так, по существующему ГОСТу знак «Остановка запрещена» имеет размеры 700x700 мм, допустимо применять указатель размером 500x500 мм на улицах со скоростным режимом 50–60 км/ч, табличка «Платные услуги» (на платных парковках) также может применяться в компактном варианте — 500x250 мм вместо 700x350 мм, при условии хорошего освещения, а знаки «Парковка»- 500x500 мм вместо 700x700 мм. В связи с этим ЦОДД предложил изменить ГОСТ по дорожным знакам и обратился с этим в МВД. Ведомство на этот запрос пока не ответило.

Центр Probok.net, изучив зарубежный опыт и сравнив европейские и наши знаки, также пришел к выводу, что за рубежом они в 1,5–2 раза компактнее, и часть знаков, установленных на наших дорогах, также можно уменьшить. Кроме того, в Москве местами наблюдается нагромождение указателей, в Европе их гораздо меньше и располагаются они ниже.

В мае 2016 года был подписан приказ о порядке применения в России международных стандартов, если они соответствуют передовому зарубежному опыту. В Росстандарте говорят, что если будет заявка о смене размеров дорожных знаков, то после экспертизы ведомство примет решение по этому поводу.

Комментирует редактор «За рулем», юрист

— Очередное предложение комиссии Шувалова, которое никоим образом не изменит ситуацию с безопасностью. Дело в том, что проблема не в больших по размерам знаках, а в том, что они часто установлены неправильно.

И водители, по сути, попадают в неприятные ситуации, в том числе и аварийные, именно из-за этого. В результате водителей наказывают штрафами или лишают прав.

Ссылка на международный опыт, это, безусловно, хорошо. Но не стоит забывать, что там к организации дорожного движения относятся весьма серьезно. Там фактически не встречаются места, где установлены противоречащие друг другу знаки, или знаки установлены так, что их попросту не видно водителю. У нас же подобное сплошь и рядом.

А если еще сделать знаки и меньше по размеру, то водители их вообще видеть не будут.

Да и потом, менять все знаки — это очень дорого! Если уж в правительственной комиссии уверены, что у государства есть лишние деньги, правильнее было бы их пустить на другие цели, связанные с дорожной безопасностью.

Ранее также на «Открытом правительстве» обсуждали вопрос об обязательной установке знака «Начинающий водитель», если автомобилем управляет водитель со стажем менее двух лет. При отсутствии знака предлагалось ввести штраф в 500 рублей.

Зимой снег и грязь порой скрывают дорожную разметку и прячут знаки, ориентироваться приходится «на ощупь». Наш автор рассмотрел самые типичные случаи, с которыми мы встречаемся на дороге.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС