Volkswagen Passat дополнили новой комплектацией и дизельным двигателем

Passat в кузове Variant получил новую комплектацию Highline. Кроме того, для седана и универсала доступен дизельный мотор 2,0 л мощностью 150 л.с. Дилеры уже принимают заказы на эти автомобили.

На модели Passat в кузовах седан и универсал теперь устанавливается дизельный двигатель 2.0 мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мотор 2.0 TDI предлагается для версий Comfortline и Highline по цене от 1 710 000 рублей для седана и от 2 090 000 рублей для универсала.

Седан Passat с двигателем 2.0 разгоняется до 100 км/ч за 8,7 с, а расход топлива в смешанном цикле составит 4,6 л на 100 км. Универсалу для разгона до «сотни» понадобится 8,9 с, а потребление топлива в смешанном цикле составит 4,8 л.

Passat Variant в версии Highline также доступен для заказа у официальных дилеров марки по цене от 2 310 000 рублей. Кроме нового дизельного двигателя модель в этой комплектации может оснащаться бензиновым мотором с турбонаддувом 1,8 л мощностью 180 л.с. агрегатированным 7-ступенчатой DSG.

За безопасность в этой комплектации отвечают ABS, электронная система курсовой устойчивости, ассистент торможения, электронная блокировка дифференциала, антипробуксовочная система, система регулировки тягового момента двигателя и функция стабилизации прицепа.

Модель оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, подушками безопасности для защиты головы, креплениями Isofix и трехзонным климат-контролем Climatronic с дополнительным управлением с заднего ряда сидений.

Passat Variant в комплектации Highline имеет атермальное остекление, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, подсветкой, а также автозатемнением на водительской стороне, противотуманными фарами с функцией статичного бокового цвета и задними затемненными светодиодными фарами.

Недавно Volkswagen объявил о расширении комплектаций самого популярного автомобиля в линейке — Polo. Одновременно увеличены и цены на все комплектации модели.

Volkswagen Passat GT дебютировал на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.



Фото: Volkswagen