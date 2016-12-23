Среднему россиянину на среднеценовой автомобиль придется копить 3 года и 2 месяца

Составлен рейтинг российских регионов по сроку накопления денег на автомобиль. В качестве отправных точек аналитики брали средневзвешенную цену на автомобиль и среднюю зарплату в регионе.

Рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля составило аналитическое агентство «Автостат». Исследование охватило все субъекты РФ, и хотя отправные точки (средняя зарплата и средняя цена автомобиля) в каждом регионе свои, можно сделать вывод, что проще всего купить автомобиль жителям Ямало-Ненецкого АО, где средняя зарплата составляет 84,2 тыс. рублей, а средневзвешенная цена автомобиля — 1,4 млн рублей. Таким образом, в этом регионе среднему жителю придется копить на автомобиль около 1 года и 5 месяцев. Здесь средневзвешенная цена новой легковушки лишь немного превышает общероссийский уровень, а средняя зарплата самая высокая в регионе, что связано с наличием здесь предприятий нефтегазового сектора.

Чтобы накопить деньги на автомобиль, жителям Чукотки потребуется на один месяц больше: при средневзвешенной цене автомобиля чуть выше 1,5 млн рублей и средней зарплате в 83,8 тыс. рублей у них это займет полтора года. Менее двух лет понадобится для того, чтобы скопить на автомобиль гражданам, проживающим в Ненецком (20 месяцев; з/п 70,8 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском (21 месяц; 62,6 тыс. рублей) автономных округах.

Среднему москвичу на покупку автомобиля придется копить 2,3 года (1,9 млн; 68,9 тыс. рублей), а жителю Питера — 2,8 года (1,6 млн; 47 тыс. рублей). При этом в Подмосковье на средний автомобиль придется копить уже 2,8 года (1,4 млн; 42 тыс. рублей), также как и в Ленинградской области (1,1 млн; 35,2 тыс. рублей).

В Челябинской и Калужской областях на автомобиль можно накопить в соответствии с общероссийским уровнем — за 38 месяцев, или 3,2 года.

В Ивановской области, Алтайском и Приморском краях процесс накопления может занять не менее пяти лет. Наибольший в стране срок накопления денег на автомобиль в Приморье — 68 месяцев. Если среднемесячная зарплата (35,2 тыс. руб.) здесь практически соответствует общероссийскому показателю, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля самая высокая в России (почти 2,4 млн руб.). В Приморском крае очень низка доля рынка новых автомобилей (4%), в структуре которого преобладают дорогие модели. Здесь самыми популярными новыми автомобилями являются Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus NX и Lexus LX. В итоге это сказывается на средневзвешенной цене автомобиля и на сроке накопления.

В среднем же по России за 10 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная заработная плата — 35,7 тыс. рублей. Таким образом, на покупку среднеценового автомобиля среднему россиянину придется копить 38 месяцев, или немногим более трех лет.

Расчет этот, разумеется, весьма условный, но примерную картину состоятельности граждан по регионам он все же дает.

Впервые за последние два года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей немного, но подрос — на 0,6%, до 132 346 штук.



Согласно данным «Автостата», за 11 месяцев вторичный рынок в России вырос на 6,7%, до 4,75 млн штук.



Фото: Андрей Котов/ТАСС