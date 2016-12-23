Среднему россиянину на среднеценовой автомобиль придется копить 3 года и 2 месяца

Составлен рейтинг российских регионов по сроку накопления денег на автомобиль. В качестве отправных точек аналитики брали средневзвешенную цену на автомобиль и среднюю зарплату в регионе.

Рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля составило аналитическое агентство «Автостат». Исследование охватило все субъекты РФ, и хотя отправные точки (средняя зарплата и средняя цена автомобиля) в каждом регионе свои, можно сделать вывод, что проще всего купить автомобиль жителям Ямало-Ненецкого АО, где средняя зарплата составляет 84,2 тыс. рублей, а средневзвешенная цена автомобиля — 1,4 млн рублей. Таким образом, в этом регионе среднему жителю придется копить на автомобиль около 1 года и 5 месяцев. Здесь средневзвешенная цена новой легковушки лишь немного превышает общероссийский уровень, а средняя зарплата самая высокая в регионе, что связано с наличием здесь предприятий нефтегазового сектора.

Чтобы накопить деньги на автомобиль, жителям Чукотки потребуется на один месяц больше: при средневзвешенной цене автомобиля чуть выше 1,5 млн рублей и средней зарплате в 83,8 тыс. рублей у них это займет полтора года. Менее двух лет понадобится для того, чтобы скопить на автомобиль гражданам, проживающим в Ненецком (20 месяцев; з/п 70,8 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском (21 месяц; 62,6 тыс. рублей) автономных округах.

Среднему москвичу на покупку автомобиля придется копить 2,3 года (1,9 млн; 68,9 тыс. рублей), а жителю Питера — 2,8 года (1,6 млн; 47 тыс. рублей). При этом в Подмосковье на средний автомобиль придется копить уже 2,8 года (1,4 млн; 42 тыс. рублей), также как и в Ленинградской области (1,1 млн; 35,2 тыс. рублей).

В Челябинской и Калужской областях на автомобиль можно накопить в соответствии с общероссийским уровнем — за 38 месяцев, или 3,2 года.

В Ивановской области, Алтайском и Приморском краях процесс накопления может занять не менее пяти лет. Наибольший в стране срок накопления денег на автомобиль в Приморье — 68 месяцев. Если среднемесячная зарплата (35,2 тыс. руб.) здесь практически соответствует общероссийскому показателю, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля самая высокая в России (почти 2,4 млн руб.). В Приморском крае очень низка доля рынка новых автомобилей (4%), в структуре которого преобладают дорогие модели. Здесь самыми популярными новыми автомобилями являются Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus NX и Lexus LX. В итоге это сказывается на средневзвешенной цене автомобиля и на сроке накопления.

В среднем же по России за 10 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная заработная плата — 35,7 тыс. рублей. Таким образом, на покупку среднеценового автомобиля среднему россиянину придется копить 38 месяцев, или немногим более трех лет.

Расчет этот, разумеется, весьма условный, но примерную картину состоятельности граждан по регионам он все же дает.

Фото: Андрей Котов/ТАСС

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Комментарии (57)

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А зачем копить-то, у нас в стране, по словам ВЛАСТЬИМУЩИХ, в каждой семье есть автомобиль, и не один...

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-7
Коробков Алексей

А то не так, во двор не зайти.

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+2

Обычная тема — кому щи пусты, кому жемчуг мелок.

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0

Неплохие зарплаты в России оказывается. Но даже если бы и так, то отложишь всю на покупку машины, а жить на что?

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0

Статья из параллельной вселенной.Ближе к народу нужно быть господа журналисты,ближе...

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0

какой идиот придумал это исследование. При зарплате 18–20 тыр на самую дешевую Гранту [у нас не ругаются] накопишь, есть-то на что-то надо

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-6
Горбачев Евгений

Некоторые считают наоборот. Вон мне сколько минусов накидали, а в комментарии правда и ничего кроме неё —расклад бюджета моей семьи, а там циферки побольше 18 — 20. Правда, если «на душу» считать — так и выйдет.

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-7
Горбачев Евгений

какой идиот сейчас будет работать за 18–20 тысяч, я про мужиков конечно. Найди работу получше.

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+1

Купюры на фото к статье, явно не соответствуют параметру цен 2016.

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0

А можно и не копить, а взять кредит на 3 года и ездить сейчас

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0
‫לא מבין אני‬‎

кредиты 14–18% в год фактически. на три умножите сами. плюс обязательное каско ежегодное, стоимостью в добрую часть кредитного авто...
у нас не европа

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-6
Безымянный

Кто вам сказал про обязательное ежегодное каско? Сейчас 14% это самый дорогой автокредит, какие 18%? Большинство банков не требуют каско последующие годы, если вы исправно оплачиваете кредит, только первый год.

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+1
Родионов Михаил

Про ежегодное обязательное каско всем говорит банк. Без этой [у нас не ругаются] кредит вам не одобрят и не дадут.

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-10
Каплан Илья

Вы заблуждаетесь, Ураслсиб по программе Фольцваген банк, КАСКО только первый год. То же самое сейчас у многих других банков. Ни один знакомый не оплачивает КАСКО со второго года, у многих автомобили в автокредит приобретен.

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+1
Родионов Михаил

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-8
Безымянный

Продолжайте фантазировать по поводу моей кредитной истории. Только воздержитесь от дальнейших истерик.

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+1
Родионов Михаил

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итд итп

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-8
Безымянный

Успокойтесь, не надо вести себя как потерпевший. Зайдите на сайт любого автопроизводителя и посмотрите их процентные ставки по кредитным программам. Форд 5,7%, 6,7%, 11,3%, Киа 6,7%, Лада от 0% и т.д.

Ответить#
+1
Родионов Михаил

Приведите пример низкой процентной ставки чтобы купить авто «не накапливая» тоесть с нулевым первоначальным взносом, а не 30,40,50% его стоимости.

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-8
Безымянный

Дааа... Дерут с нашего брата три шкуры. При такой ключевой ставке, откуда взяться нормальным кредитам?

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-3

я плакалЪ...))) , господа журналисты, читая вашу статью! мне после вашей галематьи зарплата снилась среднестатистическая! вы по мухосранскам и деревням покатайтесь-10-20 тысяч потолок! 2 года, насмешили, ё-моё)))

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-6

А чего спотрить, давайте посчитаем.
Вот есть типа самая средняя зарплата в 35К
Вот есть Лада Веста за 540.
Типа средний российский чувак, получая на руки средние 35К может откладывать из них в лучшем случае 10.
То есть в год — 120. Минус непредвиденные траты, минус траты на  отпуск — пусть будет 100.
Выходит, чтобы купить даже Ладу, среднему россиянину нужно более 5 лет.
Но мы же понимаем, что 35 — это значительно выше среднего.
Итого имеем 7–8 лет. Упс
Даже если взять семью из 2 человек, все равно получается 4 года.
А если семью с детьми... короче, печально все.

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-11
Каплан Илья

опдфлыоадлвыфо

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0
Каплан Илья

Если следовать логике статьи и цифрам в ней приведенным, то совершенно непонятно обилие на дорогах разношерстных ВАЗов в виде Грант, Приор, Беременных антилоп, Зубил и даже Автомобилей-года- еще-до-Олимпиады в Москве. БУ иномарки старше 5 лет по идее все должны быть на свалках.
Откуда все это при столь радужных «реалиях» из статьи? ЗР тоже вступил в полосу подготовки к грядущим выборам?

Ответить#
0
Безымянный

А смысл?
Ну запустили пропаганду, ВАЗики-то лохматых годов выпуска с дорог никто убрать не сможет...

Ответить#
-11
Безымянный

кредиты никто не отменял, вот и берут.

Ответить#
+1
Василич Обыватель

Так уже особо и не берут...

Ответить#
-11
Каплан Илья

Для этого и существуют автокредиты. Сейчас при покупке по программе трейд-ин вообще автокредит 0%, фактически рассрочка на 36 месяцев, а так от 6 до 10% кредитных предложений море.

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+1
Родионов Михаил

Предложений-то море — денег нету у людей.

Ответить#
-12
Каплан Илья

Ваш репертуар не меняется. Нет денег, это когда на 42 миллиона граждан в месяц продают всего пять тысяч автомобилей, ну вы поняли о ком я :)). А в России продажи вполне неплохие, третье место в Европе по продажам новых авто.

Ответить#
+2
Родионов Михаил

То есть — все хорошо в Российской Феодализации?
Ну, у вас-то возможно:)
11 рублей за комментарий — хорошая прибавка к зряплате манагера кое-какера:)
Смените методичку, ребята:)
У тех, кого вы так деликатно упомянули, рынок вообще-то растет:)

Ответить#
-12
Каплан Илья

укроп, на 11 рублёвой ставке здесь только ты

Ответить#
+5

1,4 миллиона за средненькое авто? нужно было добавить еще суперкары, тогда бы средняя цена миллионов до 4–5 поднялась? был бы повод гордится россиянам своим богатством.

Ответить#
0

Нда, ну и выкладки... Как будто всю зарплату на авто откладываем. Продукты питания (самые обычные), одежда (необходимая), коммунальные платежи, всевозможные налоги (так их растак!) плюс содержание имеющегося авто и прочие необходимые расходы. Между прочим, всё это дорожает с каждым днём и весьма значительно. К тому же, в семье не всегда все работают. Для нашей семьи, например, это недостижимая мечта (работаю я и жена, две дочери — студентки, слава Богу, на бюджете; зарплата у меня в среднем 45т.р., у жены 20 — 25. Если потолок 70 т.р. разделить на 4, выйдет 17,5 т.р.. И что я с них, скажите, отложу? и сколько пресловутый миллион с хвостиком копить буду (ибо пузотёрка — седан даром не нужен — живу в частном секторе, а достаточно скромный кореец SUV или пикап настолько и вытянет)? Пока копишь — цены ещё вырастут... Круг замкнулся.

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-7

Как же задолбали этими дурацкими рейтингами и статистиками «средней температуры по палате» — рядом труп лежит, рядом лихорадочный под 40, в отчете — «все здоровы, 36.6!». Только злите народ своими этими... Давайте реально топ 3% «получателей» отсеивать, всех этих управленцев, менеджеров, приблатненных распильщиков бюджета и прочих упырей, что «не зарабатывают а получают» — легко же сделать, если построить график, вот тысячи и тысячи нормальных зарплат, а вот на пару порядков выше пошли — это ОТСЕЯТЬ. По россии бюджетники получают 18–20(в иных местах и 12 считается нормальной зарплатой). И нельзя тупо делить стоимость авто на зарплату, НЕЛЬЗЯ! Ни кто не может ВСЮ ЗАРПЛАТУ откладывать на автомобиль!!! Надо на что-то жрать, платить налоги, коммуналку, одеваться, за проезд платить, на детей уходит много, и еще миллион мелких «платить». Тут блин концы с концами еле сводишь на текучку повседневную, а они нам побасенки рассказывают, «за 2 годика на новый авто скопите». Тьфу блин, зла на вас не хватает. Знаете что реально? Если в семье и более-менее расходы разделены, и подрабатываешь где-то, то примерно за 10 лет образуются деньги на автомобиль(бюджетного сегмента или сильно б/у), как вариант, 5лет сбережений и +5лет кабального кредита. Вот ЭТО — реальность россии.

Ответить#
-7

Ну , журналюги ....... Ну , насмешили ! А в общем — печалька !

Ответить#
0

Статистика,журналистика и проституция древнейшие профессии на Земле!Не принимайте близко к сердцу.

Ответить#
0

Опять они среднюю температуру по больнице взялись вычислять.
В среднем-то все хорошо, ага. Температура у больного комнатная(

Ответить#
-10

У америкосов есть формула за год форд это в порядке вещей.

Ответить#
0
Михайлов Иван

Так то ж в Турции, там тепло)))

Ответить#
0

В Чувашии зарплата 10т накопить не реально!

Ответить#
0

непонял что значит накопить.Есть то хоть можно пока копишь или это накопления без других трат и оплаты коммуналки?

Ответить#
0

А есть ли жизнь за МКАДом? Сказочники б...лин!!!!

Ответить#
0
савченков егор

Есть! В Чукотии и ЯНАО. Вы же все прочитали.

Ответить#
0

По моему мнению какая-то странная статистика. Либо всё слишком политизировано, либо там одни «двоечники» с купленными дипломами сидят, либо информацию для анализа из «западных» соцсетей используют. Большинству же населения даже средне достойные похороны не по карману. Врать-то зачем?

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-6
Вадим

Как говорил Марк Твен, есть 3 степени вранья — ложь, наглая ложь и статистика. А врать затем, что у нас по официальным данным производство растёт, экономика процветает и с колен встали... в позу буквой «зю»!

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-8

Кто и как считает интересно?я участвовал в соц опросах,тема такая тебе дают 1т.р. и ты к примеру говоришь что пиво «N„самое ,самое,я на официальной работе получаю 32500р. в Москве,а кто то сидит на одной зарплате и таких много.

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0

Автостат живёт в придуманном ими же мире. Миллиардеров надо в резервацию отселить, чтобы статистику не портили. У нас в Самаре например, если ты не сидишь на блатной должности на нефти или газе, будешь копейки получать:в среднем 20т.р., если специалист [у нас не ругаются] — 30т.р., то же но с работы не вылезать — 40 т.р., если сдохнешь на работе — семья получит 50 т.р. посмертно... Вот такая статистика.

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-2

Средняя зарплата посчитана из принципа — один миллиардер и 999 нищих дают по статистике тысячу миллионеров. А если этот миллиардер валютный, а вместо нищих люди с заработком 12–18 тыс руб... Так что все эти подсчёты — мёртвому припарки. Автомобили в России для большинства населения снова становятся дорогим удовольствием.
Вот если бы взяли статистику откинув 5% самых богатых... Но тогда картина была бы близкой к реальности и очень печальной.

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-9
Зимин Владислав

Так же не стоит забывать что средняя зарплата посчитана исходя из официальной. У многих моих знакомых официалка 10 тыс, а на деле в разы больше.

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+2
buro161rus

И это тоже есть. Только вчера в какой-то передаче видел как лажает Росстат который тупо не знает РЕАЛЬНОЙ ситуации в стране ориентируясь по официальным отчётам которые часто очень сильно приукрашены..

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-8

Расчет слишком условный и если уж делать расчет то либо близким к действительности либо никаким. А то из этих расчетов просто сказка получается какая то. А в реальности если взять указанные цифры допустим по Ленинградской области получится следующее — автомобиль 1,1 млн, зарплата —35 тыс. В среднем человек без вреда для бюджета семьи сможет отдавать треть своего дохода. Полностью все 35000 руб, он откладывать ежемесячно не сможет так как помимо автомобиля есть еще куча других расходов и потребностей (квартплата, ипотека, одежда, продукты, телефон ,интернет, дети, лекарства и пр.) Треть от 35000 — это примерно 11000 рублей. Соответственно на указанный в статье автомобиль он будет копить 10 лет!!! ( а никак не 2,8). Математики доморощенные блин.....

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0

Странные средние зарплаты...Вы где такие цифры берете??? у нас в городе 15000 руб.зарплату найти проблема,а Вы о средней в 35000 пишите...у меня зарплата и пенсия-28000 еле выходит,а кто то и пенсии не получает...

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-5
Деникин Ярослав

У вас это где?

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+1
Деникин Ярослав

Статистика по регионам берётся с сайтов Яндекс работа !!!!

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+2
Тапочкин Леонид

Ага. смотришь вакансия, написано — зарплата 50 тыс. Приходишь, а тебе говорят — 11–12 тыс оклад, а остальное можно заработать ТЕОРЕТИЧЕСКИ и по факту люди получают 15–20 тыс.
Очень «верный» ресурс для оценки зарплат.

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-7
Зимин Владислав

По факту 15–20 тысяч получают только в твоём придуманном мирке. Спроси здесь у любого, не пенсионера, кто работает за 15–20 тысяч. Никого не найдёшь, кроме своих левых аккаунтов. Никто сейчас в здравом уме за такие деньги работать не будет, поэтому работодатель который написал 50 тысяч а говорит 11–12 оклад, будет весь день посылаться на йух, ав ещё быть может и по лицо словит за потраченное время.

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+3