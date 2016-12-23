АВТОВАЗ подвели поставщики

Завод мог бы произвести больше автомобилей Lada, но ему не хватило деталей. Об этом было сказано на второй конференции поставщиков АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ планировал произвести в этом году примерно на 10 тыс. машин больше, но из-за перебоев в поставках комплектующих приходилось менять режим работы линий конвейера, вплоть до приостановки. Особенно недопоставки сказались на производстве Лады Ларгус — завод не мог удовлетворить все заявки дилеров. Сейчас, в целом, дефицита нет. Об этом рассказали источники «Ведомостей», присутствовавшие на конференции поставщиков АВТОВАЗа, состоявшейся 21 декабря. Имена проштрафившихся поставщиков на конференции не назвали.

Самые большие перебои с поставками комплектующих завод испытывал в сентябре этого года, сообщила самарская телерадиокомпания «Губерния».

«Для меня самое важное сегодня, смогут ли поставщики удовлетворить нужды Российской Федерации. Меня огорчает тот факт, что мы потеряли в продажах, из-за того что поставщики недопоставили нам детали. Это мы еще раз подчеркнули поставщикам, мы можем производить больше автомобилей, а чтобы это сделать, нам нужно больше комплектующих», — сказал Николя Мор.

Он отметил, что поставщики не должны бояться «задавать вопросы и идти на контакт» в спорных ситуациях. Предприятие напрямую заинтересовано в развитии рядом с заводом производства автокомпонентов, отвечающих строгим мировым стандартам. Это обеспечит преимущества как в сроках поставок, так и в достижении оптимальной цены на автомобили.

Также источник сообщил, что недавно автоконцерн изменил подход в работе с поставщиками. АВТОВАЗ будет стимулировать партнеров сохранять ритмичность поставок, чтобы попасть в список поставщиков перспективных моделей Lada, например ожидаемого универсала Vesta и его кросс-версии. Еще один стимул — возможность перехода от годичных контрактов к трехлетним.

  • Недавно губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал, что в конструкторское бюро АВТОВАЗа набирают первых 250 молодых инженеров, которые займутся разработкой автомобилей нового поколения.
  • С этого понедельника сборочно-кузовные производства и подразделения АВТОВАЗа, связанные с обеспечением их деятельности, ушли на каникулы. Первым рабочим днем после праздников станет 9 января.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС

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Комментарии (13)

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Мор пока еще не акклиматизировался и решил свалить на поставщиков. В следующем году будет виноват Трамп! Он будет останавливать конвейер на автозаводе и увольнять людей с работы!

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-9

И никогда такого не было и вот опять! Укропы! [у нас не ругаются] заводы останавливают, жить не дают, боярышник пить да по сирийским детям пулять!!!

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-7
Безымянный

Ты всё перепутало, это по укроп-тв всеми днями показывают, что Россия виновата, а в России на укропов всем начхать.

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+5

Веста универсал будет около 800к стоить.

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0

Кошка бросила котят это ......... виноват.

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0

Мор:

«Марьиванна, а мою домашку собака съела! Правда-правда! Уже в пятый раз!»

Кем, вот кем так сильно ожидается Универсал Веста Кросс?
А просто универсал кем ожидается?
У нас в кузовах типа универсал нормально продаются только кроссоверы (а вот всякие «высокие хэтчи» и прочие обычные «сараи» в бюджетном и околобюджетном сегменте не продаются от слова «совсем».

Вот скажите мне, господа журналисты, почему вы так уверены, что ВАЗоуниверсал кто-то ждет? Ну вот есть же  Калина Универсал, Нива Урбан Длинная... сколько там у них продажи?
С чего у Весты-то лучше будет?

У ВАЗофилов не спрашиваю, они до сих пор уверены, что 1600 Хреев в месяц — достижение.

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-13
Каплан Илья

Это Украина виновата. Точно, точно! Вы же сами это утверждали!

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+2
zigzag

Ну точно! Украина и Обама!
Пробрались к поставщикам ВАЗа и заставили их подвести завод:)))

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-14
Каплан Илья

Каплан, сараи востребованы. тот же 2104 хороший пример, другое дело, что за них обычно нехило дерут в сравнении с седанами, а в бюджетном сегменте важна каждая тысяча.

Сам считаю, что седанам В-класса уже давно пора на покой — смысл в машине, в которой не перевезешь современный телевизор? типа престижно? но вроде как времени когда авто было роскошью, давно прошли.

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+1
Василич Обыватель

И где теперь 2104 и 2111? А Приора унивесрал?
Нету.
Потому что спроса не было. И с Вестой универсалом с чего будет иначе?

Вы не поверите, но если в седане сложить задний ряд, телевизор точно влезет. Тот, что по карману средестатистическому россиянину с зарплатой 35К:)

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-13

Вот ведь негодяи... ))) Какие гнусные поставщики, как они могли так подвести??? )))

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-6

Смотрит Мор на масштабы нашего распила-отката и думает — что ж делать,когда в очередной раз за многомиллиардные убытки спросят?
Свалю-ка я всё на поставщиков:)))

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-11

ну,так цены надо поднять после НГ и проблема сама рассосётся:)))

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-6