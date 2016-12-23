АВТОВАЗ подвели поставщики

Завод мог бы произвести больше автомобилей Lada, но ему не хватило деталей. Об этом было сказано на второй конференции поставщиков АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ планировал произвести в этом году примерно на 10 тыс. машин больше, но из-за перебоев в поставках комплектующих приходилось менять режим работы линий конвейера, вплоть до приостановки. Особенно недопоставки сказались на производстве Лады Ларгус — завод не мог удовлетворить все заявки дилеров. Сейчас, в целом, дефицита нет. Об этом рассказали источники «Ведомостей», присутствовавшие на конференции поставщиков АВТОВАЗа, состоявшейся 21 декабря. Имена проштрафившихся поставщиков на конференции не назвали.

Самые большие перебои с поставками комплектующих завод испытывал в сентябре этого года, сообщила самарская телерадиокомпания «Губерния».

«Для меня самое важное сегодня, смогут ли поставщики удовлетворить нужды Российской Федерации. Меня огорчает тот факт, что мы потеряли в продажах, из-за того что поставщики недопоставили нам детали. Это мы еще раз подчеркнули поставщикам, мы можем производить больше автомобилей, а чтобы это сделать, нам нужно больше комплектующих», — сказал Николя Мор.

Он отметил, что поставщики не должны бояться «задавать вопросы и идти на контакт» в спорных ситуациях. Предприятие напрямую заинтересовано в развитии рядом с заводом производства автокомпонентов, отвечающих строгим мировым стандартам. Это обеспечит преимущества как в сроках поставок, так и в достижении оптимальной цены на автомобили.

Также источник сообщил, что недавно автоконцерн изменил подход в работе с поставщиками. АВТОВАЗ будет стимулировать партнеров сохранять ритмичность поставок, чтобы попасть в список поставщиков перспективных моделей Lada, например ожидаемого универсала Vesta и его кросс-версии. Еще один стимул — возможность перехода от годичных контрактов к трехлетним.

Недавно губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал, что в конструкторское бюро АВТОВАЗа набирают первых 250 молодых инженеров, которые займутся разработкой автомобилей нового поколения.

С этого понедельника сборочно-кузовные производства и подразделения АВТОВАЗа, связанные с обеспечением их деятельности, ушли на каникулы. Первым рабочим днем после праздников станет 9 января.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС