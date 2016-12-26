«Койота» пристрелят: Ford покажет в Детройте новый двигатель

По неофициальным данным, 5,0-литровой «восьмерке» Coyote уже взращена смена. Новый агрегат объемом 4,8 л с интересными решениями покажут на Детройтском автосалоне в начале следующего года.

Двигатель Coyote объемом 5,0 л, являющий собой развитие заслуженной 4,6-литровой «восьмерки», появившейся в 1991 году и ставившейся на многие фордовские модели для североамериканского рынка, не станет таким же долгожителем, как предшественник. Агрегат, коим комплектуют творения «голубого овала» с 2011 года, передаст эстафету новому мотору на выставке в Детройте. Об этом сообщает издание Ford Authority со ссылкой на источник в компании.

Двигатель, идущий на смену «Койоту», меньше в объеме на 0,2 л, но у него выше степень сжатия (данный параметр у 5,0-литрового V8 — 10,5–11,0:1 в зависимости от модификации). Кроме того, наличествует система комбинированного впрыска топлива: непосредственный впрыск сочетается с распределенными (в этом перспективный агрегат напоминает фольксвагеновскую 2,0-литровую «турбочетверку» EA888). Система изменения фаз газораспределения сохранится.

Ожидается, что новый мотор превзойдет предшественника по мощности (5,0-литровый силач развивает 435 л.с. на спорткаре Mustang GT, а у пикапа F-150 стоит его 385-сильная дефорсированная версия) и будет экономичнее. Ставить его планируют в первую очередь на Mustang и полноразмерный трак. Подробности мы узнаем совсем скоро — Детройтское мотор-шоу откроется в начале января.

Издание Wards Auto назвал о десять лучших двигателей нынешнего года. В список включили «турбочетверку», которая ставится на Ford Focus RS .

«турбочетверку», которая ставится на Ford Focus RS Недавно фордовцы представили хэтчбек Fiesta нового поколения. Автомобиль стал крупнее и получил широкий перечень вспомогательных ассистирующих систем.

Фото: Ford