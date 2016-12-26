Переход всех границ: сверхсила B&B Volkswagen Golf

Каким бы мощным и быстрым ни казался стандартный заряженный хэтчбек Volkswagen Golf GTI Clubsport S, но тюнинг-кар на его базе способен на гораздо более впечатляющие подвиги.

Golf GTI Clubsport S — это быстрейший переднеприводник Нюрбургринга, а еще автомобиль, который заставил злобный полноприводный Golf R подтянуть свою отдачу до своего уровня. Ведь некоторое время именно 310-сильная «эска» была сильнейшим Гольфом в современной гамме! Но потенциал заводского снаряда меркнет на фоне тюнинг-кара от B&B Automobiltechnik.

Стандартный GTI Clubsport S — это лимитированная версия, развивающая 310 л.с. против 265 л.с. у исполнения Clubsport. Крутящий момент в 380 Нм идентичен запасу тяги дорестайлингового Golf R. В общей сложности построено 400 таких снарядов, но тюнеров факт уникальности не смущает, и они готовы модифицировать машину любому желающему. Кстати, предлагается программа и для «обычного» Clubsport мощностью 265 л.с.

Обе версии можно «разогнать» до невероятных для переднеприводника 480 л.с. и 620 Нм благодаря установке модифицированного турбонагнетателя и интеркулера, доработанного впуска, более производительной системы впрыска топлива и спортивному выхлопному тракту. Доработки потянут на 12 950 евро, и с ними автомобиль сможет разгоняться до сотни за 4,5 с (у стандартного Clubsport S — 5,8 с), набирать 200 км/ч за 12,8 с против 22,5 и выжимать 285 км/ч. Есть апдейты и поскромнее, позволяющие выжать 360 л.с. и 460 Нм, 385 л.с. и 480 Нм, либо 430 Нм и 550 Нм. На выбор предлагается несколько вариантов спортивных выхлопных систем.

Доработки B&B Automobiltechnik, что ценно, комплексные. Улучшить и без того отличную управляемость можно новыми пружинами, уменьшающими дорожный просвет на 30 мм, или стойками KW V3. Со стандартными 18-дюймовыми колесными дисками сочетаются передние тормозные диски диаметром 342 мм, а с 19-дюймовыми колесами — 370-миллиметровые. Кстати, у компании также есть и 20-дюймовый вариант с покрышками размерностью 235/30 R20.

Volkswagen Golf GTI Clubsport S прежде мог похвастаться результатом прохождения круга Нюрбургринга за 7 мин 49,21 с, но недавно он улучшил свое достижение, причем заметно, и показал 7 мин 47,19 с.

Недавно мы рассказывали о спортивном хэтчбеке Golf GTI второго поколения с двигателем мощностью 600 л.с.

Фото: B&B Automobiltechnik