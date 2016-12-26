Развлечение по-австралийски: демон в шкуре древней Тойоты

Перед вами весьма непростой «старичок». По первичным признакам это Toyota Celica, но его мощность и начинка говорят об обратном.

Говорят, что даже в самой Австралии об этом проекте ходили легенды — про Франкенштейна слышали, но видеть его доводилось не всем. Итак, знакомьтесь — в прошлой жизни это было купе Toyota Celica первого поколения. Автомобили данной генерации сходили с конвейера с 1970 по 1977 год, а красный спорткар один из первых, родившихся в 1971-м.

Монстр принадлежит Джейми Херитейджу, который сотворил с изначально скромной Тойотой невероятное. С завода автомобиль комплектовался четырехцилиндровыми двигателями объемом 1,4–2,2 л, но теперь у него V-образная «восьмерка» объемом 4,0 л от Lexus с турбонагнетателем Garrett. С отдачей автор проекта мелочиться не стал — на вид доктор Джекил, а по сути мистер Хайд развивает 1000 «лошадей»! Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Holinger. Стандартная Celica была заднеприводной, а у тюнинг-кара привод полный. В трансмиссии применены дифференциалы от Nissan Skyline GT-R R33 и другие ниссановские компоненты.

Полагаем, если бы не полный привод, управляемость купе длиной 4170 мм и с колесной базой 2407 мм дарила бы массу острых ощущений. Со всеми ведущими колесами автомобиль демонстрирует поистине шокирующую динамику: ему требуется километр, чтобы разогнаться до 311 км/ч.

Кроссовер Toyota C-HR получил сразу две программы доработок — от подразделения TRD (Toyota Racing Development) и Modellista.

Недавно тойотовцы представили первый скетч «горячего» хэтчбека на базе субкомпактной модели Yaris.

Фото, видео: YouTube