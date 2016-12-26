Черный аллигатор: не пугайтесь, это Mercedes-AMG

Латвийская компания Dartz предлагает забыть все, что вы знали о тюнинге.

Прибалтийская контора была создана сравнительно недавно, но уже успела привлечь к себе внимание неординарными проектами. Вот и новый проект Black Alligator — это нечто из ряда вон выходящее. Если вы не можете узнать исходный автомобиль под слоем «грима», то мы облегчим задачу: перед вами спортивный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 4Matic.«Черный аллигатор» — не столько апгрейд, сколько создание нового автомобиля с использованием немецкого базиса. Из «битурбовосьмерки» объемом 5,5 л, развивающей 585 л.с. в стандартном исполнении, можно выжать 760, 850 или 1100 л.с. Мало? Топовое исполнение выдаст 1600 «лошадей»! Запредельная мощность достигается увеличением объема двигателя, более производительным турбонагнетателям, перенастроенным электронным управлением, спортивной выхлопной системой и другими новшествами.

Сила силой, но даже эта колоссальная отдача не так интересна, как экстерьер и интерьер автомобиля. Кузов фактически изготовят заново, используя кевлар и углеволокно. Если заказчик пожелает, «скорлупу» сделают пуленепробиваемой из титана с кевларовым покрытием. Интерьер полностью переделывается, причем на украшение и отделку дорогими материалами создатели не скупятся. Кроме того, автомобиль получит так называемый «пакет антипапарацци», в который войдут сирены, прожекторы и система, способная засечь дроны. Салон вседорожника — разговор особый. Где еще встретишь автомобиль с отделкой из кожи миссисипского аллигатора, которую для компании добывает некто по имени Генри, а также инкрустацией драгоценными камнями?



Cупе ркупе Mercedes-AMG GT R , оснащенное полноуправляемым шасси и активной аэродинамикой, прошло круг Нюрбургринг а за 7 мин 10,92 с. Результат позволил ему занять четвертую строчку в общем зачете среди серийных автомобилей.

Mercedes-AMG GT R Недавно на тестах был заснят прототип экстремального кроссовера Mercedes-AMG GLC 63.

Фото: Dartz