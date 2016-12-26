Наследник Suzuki Jimny может дебютировать ближайшей весной

Нынешнее третье поколение маленького рамного вседорожника выпускается без малого 20 лет. В апреле на автосалоне в Шанхае японская фирма представит новую модель, но будет ли она достойна славы великого предка?

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

Suzuki XA Alpha Concept
Suzuki XA Alpha Concept

Издание PCauto со ссылкой на неназванного топ-менеджера китайско-японского СП Changan Suzuki сообщило о грядущей премьере в Шанхае нового субкомпактного вседорожника, который, вероятно, станет преемником модели Jimny. Замену рамной машине производитель обещает уже несколько лет: в 2012 году на автосалоне в Дели был представлен концепт XA Alpha (на заходной фотографии), копирующий в общих чертах стилистику Jimny, но технически не имеющий с ним ничего общего. Согласно неофициальным данным, новинка получит более просторный несущий кузов и независимую подвеску передних колес, а система полного привода будет выполнена по кроссоверной схеме: ведущие колеса передние, задние подключаются по мере необходимости через муфту. Другие источники ранее сообщали о том, что новый Jimny обзаведется межосевым дифференциалом и сохранит рамную конструкцию — на бездорожье этот вариант был бы более уместным. Не исключено, что Suzuki вообще выпустит две версии модели, чтобы охватить максимально широкую целевую аудиторию.

Suzuki Jimny третьего поколения, судя по всему, окажется последней рамной машиной японской фирмы.
Suzuki Jimny третьего поколения, судя по всему, окажется последней рамной машиной японской фирмы.

От текущего Jimny преемник точно унаследует отличную геометрическую проходимость, а от городского кроссовера Ignis — 1,0-литровый бензиновый турбомотор Boosterjet мощностью 111 л.с. В зависимости от рынка сбыта линейка двигателей может быть расширена, в том числе за счет дизеля. Производство нового Jimny будет налажено сразу в нескольких странах (Индия, Китай, Япония), продажи начнутся в 2018 году.

  • В октябре Suzuki представила лимитированное исполнение Shinsei вседорожника Jimny, напомнившее покупателям об исторических корнях легендарной машины.
  • Также в октябре Suzuki объявила о начале полномасштабного сотрудничества с компанией Toyota.

Фото: Suzuki

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Отзывы о Suzuki Jimny

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Комментарии (15)

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Вот кстати два варианта компоновки — это супертема.
Кей-кар для города с кроссоверным нутром и традиционный рамник для любителей олдскула. Вопрос, потярет ли Сузуки оба проекта одновременно и не будет ли все это стоить как самолет?
Вот как «вторую машину в семье» я бы себе Джимни с удовольствием взял, но не новый. Все-таки 1,2 ляма — это овер [у нас не ругаются].

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0
Каплан Илья

Будет стоить как самолет, к 1,5 рубликов подбежит в максималке. Исходя из заявленного желания «поработать» совместно с Тойотой и часть «технично позаимствованного от споров с VW» — уж чего проще было перекроить малость Дайхацу Териос — все меньше затрат. Но там взгляд на сакуру иной.

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0

Повторяю, в моём понимании ХАМСТВО — это, рассказывая про японца, давать ссылки на китайца, имея официальный анонс ПРОИЗВОДИТЕЛЯ полугодовой давности.

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-2
ghgjgh

Не надо врать, не было официального анонса, иначе бы Вы с легкостью прикрепили ссылку, не правда ли? :)

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0
Ежов Андрей

Это детский дешевый трюк — взять на слабо и попросить ссылку, чтобы самому не рыться. У меня и ссылка и сам текст не менее чем «ЗР» авторитетного не китайского издания есть от июля 2016 года, у Вас судя по всему — нет. Отбегите по Рунету в илью месяц, и закончим этот не нужный ни Вам, ни мне спор. Тем более, что у этого автомобиля довольно специфический пользователь ( и я уже с третьим автомобилем тоже), который подобного рода информацию отслеживает уже не первый год постоянно. Очень правильное я считаю было принято решение — сделать два автомобиля в рамках одного названия — один для города с менее внедорожными возможностями и большим комфортом, второй — оставить как есть с более мощным двигателем. Если там ума хватит не лепить на внедорожную версию 4-ю и 5-ю дверь, а оставить кузов типа «Бронко» — то вообще будет правильно и замечательно. Хотя нынешние стоковый автомобили ещё меньше начнут терять на вторичке и будут пользоваться устойчивым спросом. С уважением.

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-1
ghgjgh

То есть ссылки на «официальный анонс ПРОИЗВОДИТЕЛЯ», как Вы выразились выше, у Вас нет?:)

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0
Ежов Андрей

Обратитесь к директору по продажам Suzuki Motor Rus Ирине Зеленцовой — она предоставит, думаю, информацию, в рамках оговоренных производителем. Свои ссылки не дам, «неназванного топ-менеджера китайско-японского СП» ни при каких обстоятельствах считать источником достоверной информации не могу. Вообще в любой спорной ситуации очень помогает обычно обращение к классике: «...В чужом коллективе бабу-ягу брать не будем, воспитаем свою. Так, товарищи, заслушаем клоунов...» — Карнавальная ночь, фильм 1956 год.

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-1
ghgjgh

Это все лирика и очковтирательство, попытка уйти от прямого вопроса. Выходит, что в исходном сабже Вы наврали и никакого «официального анонса ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» не существует?

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-1
Ежов Андрей

Свои ссылки не дам, я не бульвар сплетни перепечатывать. Учитель изящной словесности из Вас пока никакой. Читайте классиков: «Умное лицо получается у человека не оттого, что он умён, а только оттого, что он много думает. Я знаю нескольких женщин: у них очень хорошие, вдумчивые, умные лица, а сами они — глупые; но они серьёзно относятся к жизни, добросовестно вдумываются в неё. Знавал я одного критика. Редко можно было встретить такого тупого человека. Но он добросовестно ворочал своими воробьиными мозгами, и лицо у него, без всякого спора, было умное. А вот у Декарта и Канта лица совершенно дурацкие. Видно, думалось им очень легко». Вересаев В.В.  У Вас, на мой взгляд, очень узкий кругозор — из последних 10-ти публикаций две голых девки, феррари и попытка рассказать про внедорожные возможности автомобилей ниссан. В общем ОЧКО ВТИРАТЕЛЬСТВО!

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-1
ghgjgh

Конечно, сложно дать то, чего нет)))) «официального анонса ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» не существует, скандал придуман на ровном месте, зато время на цитаты классиков и оскорбления у Вас есть — ну и кто Вы после этого?)

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+1
Ежов Андрей

Ну, так это решается очень просто — возвращаемся к этому разговору через год, и если автомобили будут в продаже — я Вам предоставлю возможность проехать на обоих версиях. Если не будут — на том, который есть сейчас. Кто я после этого и до этого — очень хорошо знаю, потому мне в 45 лет Государство и пенсию начало очень не плохую платить. Дерзайте — глядишь, и у Вас получится.

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0
ghgjgh

Без ссылки на «официальный анонс ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» мне разговаривать с Вами не о чем. Поищите собеседников среди таких же как Вы воспитанных, отвечающих за свои слова людей с широким кругозором.

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0

ЯПОНЦЫ АНОНСИРОВАЛИ ЧЕТВЁРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ SUZUKI JIMNY
Кузов обновлённого автомобиля останется верен своей рамной конструкции, машина получит постоянный полный привод (добавят межосевой дифференциал) и новую систему стабилизации.
Модель чуть увеличится в размерах, это обеспечит условия для более комфортной компоновки салона. Также на увеличение комфорта пассажиров направлено расширение состава оборудования.
Новый Suzuki Jimny получит новые двигатели, это будут бензиновые силовые установки объёмом в 1 литр, и 1.2 литра. Менее объёмный турбированный мотор будет выдавать 111 лошадей, второй двигатель — обычный атмосферник имеет мощность в 90 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет доступна привычная механика, а так же шестидиапазонный автомат.
Презентация четвёртого поколения пройдёт в 18 году.

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А я Вам на удаленный комментарий настоятельно рекомендую ознакомить товарища Ежова Андрея с летним анонсом Сузуки по поводу данного автомобиля и убрать эту написанную чушь из эфира целиком!

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ghgjgh

А я Вам предлагаю для начала перестать хамить.

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Ежов Андрей

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