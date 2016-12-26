Наследник Suzuki Jimny может дебютировать ближайшей весной

Нынешнее третье поколение маленького рамного вседорожника выпускается без малого 20 лет. В апреле на автосалоне в Шанхае японская фирма представит новую модель, но будет ли она достойна славы великого предка?

Suzuki XA Alpha Concept

Издание PCauto со ссылкой на неназванного топ-менеджера китайско-японского СП Changan Suzuki сообщило о грядущей премьере в Шанхае нового субкомпактного вседорожника, который, вероятно, станет преемником модели Jimny. Замену рамной машине производитель обещает уже несколько лет: в 2012 году на автосалоне в Дели был представлен концепт XA Alpha (на заходной фотографии), копирующий в общих чертах стилистику Jimny, но технически не имеющий с ним ничего общего. Согласно неофициальным данным, новинка получит более просторный несущий кузов и независимую подвеску передних колес, а система полного привода будет выполнена по кроссоверной схеме: ведущие колеса передние, задние подключаются по мере необходимости через муфту. Другие источники ранее сообщали о том, что новый Jimny обзаведется межосевым дифференциалом и сохранит рамную конструкцию — на бездорожье этот вариант был бы более уместным. Не исключено, что Suzuki вообще выпустит две версии модели, чтобы охватить максимально широкую целевую аудиторию.

Suzuki Jimny третьего поколения, судя по всему, окажется последней рамной машиной японской фирмы.

От текущего Jimny преемник точно унаследует отличную геометрическую проходимость, а от городского кроссовера Ignis — 1,0-литровый бензиновый турбомотор Boosterjet мощностью 111 л.с. В зависимости от рынка сбыта линейка двигателей может быть расширена, в том числе за счет дизеля. Производство нового Jimny будет налажено сразу в нескольких странах (Индия, Китай, Япония), продажи начнутся в 2018 году.

В октябре Suzuki представила лимитированное исполнение Shinsei вседорожника Jimny, напомнившее покупателям об исторических корнях легендарной машины.

Также в октябре Suzuki объявила о начале полномасштабного сотрудничества с компанией Toyota.

Фото: Suzuki