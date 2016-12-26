Деньги на беспилотники пока осели в бюджете

Сразу несколько производителей в России претендуют на деньги, которые государство обещало выделить на развитие беспилотных технологий. Об этом сегодня рассказал гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на пресс-конференции, посвященной созданию российской ассоциации «Автонет», куда войдут производители и разработчики беспилотных автомобилей и технологий.

Сегодня на пресс-конференции журналистам представили новую ассоциацию «Автонет» — объединение производителей и разработчиков беспилотных автомобилей. Союз создан при поддержке Минпромторга и призван объединить усилия отечественных компаний. Было заявлено, что в союз уже вошли КАМАЗ, НАМИ и «Соллерс», однако приехать на пресс-конференцию смог только гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, который и рассказал, как видит работу новой организации и будущее беспилотных технологий.

Он отметил, что конкуренция на рынке автопроизводителей и перевозчиков колоссальная, поэтому, чтобы удержаться на плаву, нужно постоянно оптимизировать производственный процесс. Экономить приходится буквально на всем, вплоть до количества движений работника конвейера.

Тоже самое происходит и в грузоперевозках: человек не может работать 24 часа в сутки, это не просто запрещено законодательно, но и небезопасно — уставший водитель начинает ошибаться, что может привести не только к повреждению и гибели техники и нанести урон транспортной компании, но и к несчастным случаям и гибели самого водителя. Поэтому и активизировался процесс создания автономных автомобилей, которые не устают и риск ошибок у таких транспортных средств гораздо ниже, чем у управляемых водителями. За рубежом развитием автономных технологий занимаются очень активно, вкладывая в это огромные средства. Российские производители решили объединить свои усилия, потому что бюджеты у них более скромные и работать в одиночку средств ни у кого не хватит. Как отметил Когогин, сейчас стоит две основных задачи: первая — развитие автономных грузовых перевозок, и вторая — развитие беспилотного пассажирского транспорта.

Главные проблемы, в которые упирается внедрение беспилотников, — моральный фактор и нормативная база. Люди психологически еще не готовы к тому, что на дорогах могут появиться транспортные средства без водителя. И даже если на 100 аварий с автомобилями, управляемыми водителями, придется одна авария с беспилотным, это все равно негативно воспримется обществом, потому что в первом случае виноват человек (это понятно), а во втором — машина, а значит, неизвестно, кого винить.

Тем не менее развитием автономных технологий следует заниматься, за ними будущее, и государство разработало дорожную карту и определило бюджет. Так, на следующий год на эти цели добавят 3,5 млрд рублей. В 2016 году на развитие беспилотных технологий государство готово было выделять производителям ежемесячно 1 млрд рублей. Однако условия предоставления субсидий были настолько сложными, что им не смог соответствовать ни один производитель, так что деньги не получил никто, и пока компании проводят разработки на собственные средства в надежде когда-нибудь вернуть вложенные средства. Среди претендентов на бюджетные деньги Сергей Когогин назвал КАМАЗ, НАМИ, «Волгабас», «Соллерс» и АВТОВАЗ.

Пока же и ассоциация «Автонет» будет существовать на деньги производителей, и предполагается, что в ближайшее время совместно решат, где строить полигон для испытания беспилотников. Рассматривались разные варианты, в частности, модернизация под эти цели Дмитровского полигона, но потом пришли к выводу, что это обойдется дороже, чем строительство новой испытательной трассы. Речь зашла о возможном строительстве испытательного полигона в Татарстане. Когогин пояснил, что это не из-за того, что в Набережных Челнах располагается предприятие, которое он возглавляет, а потому, что власти республики готовы бесплатно выделить землю под строительство трассы. Проект пока только заявлен, он еще не утвержден и возможно, принят не будет.

Когогин также рассказал, почему беспилотные технологии в России начали развивать на грузовом транспорте, а не на легковом. В коммерческих перевозках проще все просчитать: сколько затрачено на разработку и производство, какой от этого получится эффект.

Как завил гендиректор КАМАЗа, уже в 2018 году беспилотные грузовики могут быть использованы на внутренних линиях, к 2021 году — на всех автомобилях будут работать электронные помощники, максимально упрощающие труд водителя, в 2031 году возможна уже полная автоматизация транспорта. Прочем процесс может внезапно ускориться, новые технологии развиваются непредсказуемо, порой быстрее, чем можно предположить.

Когогин также отметил, что несмотря на бурное развитие беспилотных технологий, простым водителям волноваться рано — их труд еще долго будет востребован — раньше 2035 года сделать грузовики полностью самоуправляемыми не получится.

На выставке коммерческих автомобилей IAA-2016 в Ганновере немецкая компания Bosch показала, какими могут стать грузовые автомобили к 2026 году.

Настоящим шоу-стоппером Московского автосалона стала беспилотная маршрутка, разработанная специалистами НАМИ. Концепция проекта «Шатл» во многом схожа с той, что озвучил глава Tesla Motors.

Альтернативную маршрутку готовит другое российское предприятие — «Волгабас». Беспилотная модульная «Матрёшка» способна за 15 минут превращаться из мини-автобуса в легкий грузовик. Один из трех пилотных образцов был представлен на «Транспортной неделе» в Москве.

Фото: «За рулем»