Толсто: Mansory расширила Mercedes-Benz G-класса

Легендарный Гелендваген уже в следующем году получит наследника, но нынешнее поколение вседорожника еще долго будет объектом для творчества тюнинговых фирм. Например, Mansory подготовила эффектный боди-кит и апгрейд для двигателя модификации G 63.

Для большинства современных владельцев «гелики» — это предмет статуса, а не рабочая лошадка, и многим, разумеется, хочется, чтобы их вседорожник был круче других. Подготовленный немецким ателье Mansory карбоновый обвес выглядит эффектнее, чем апрельский боди-кит Widestar от Brabus, причем для наглядности сравнения кудесники Mansory также окрасили промо-машину в желтый цвет, хотя очевидно, что большинство заказчиков выберут более традиционную, черную окраску. Боди-кит от Mansory включает в том числе двойные боковые накладки на двери, что делает кузова зрительно шире. Основательности добавляют и топовые «катки» размерностью 305/35 R23.

По части доработок двигателя специалисты Mansory также оставили коллег из Ботропа позади, как следует подкормив «битурбовосьмерку» модификации G 63 AMG и увеличив ее мощность с 571 до 840 л.с. (брабусовцы сняли с нее «всего» 700 «лошадей»). Максимальный крутящий момент вырос с 760 до 1150 Нм. Столь существенный прирост в производительности стал возможен благодаря новым поршням, шатунам, коленчатому валу, головкам блока цилиндров и системе выпуска.

Интерьер «гелика» Mansory предлагает облагородить с помощью новой обвивки из гладкой кожи, алькантары или замши, а также тюнинг-фирма разработала комплект накладок из карбона или дерева на руль, подрулевые лепестки, дверные ручки, центральную консоль, селектор АКП, рукоять ручника, поручень для переднего пассажира и пороги.

Минимальная стоимость пакета доработок — 18 900 евро.

Новый Mercedes-Benz G-класса уже не раз попадал в объективы фотошпионов во время тестов, но на прошлой неделе им удалось заснять весьма диковинную удлиненную модификацию грядущего вседорожника, которая, возможно, будет предлагаться под суббрендом Maybach.

В начале декабря завод Magna Steyr в австрийском Граце, где выпускают Гелендвагены, установил рекорд: впервые годовой объем производства этой модели превысил 20 тыс. штук.

Летом концерн Daimler возобновил выпуск утилитарной версии G-класса под названием Professional, которая отличается увеличенным дорожным просветом и износостойкой отделкой салона.

Фото: Mansory