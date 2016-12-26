Российский завод Hyundai постоит ради нового Соляриса

С сегодняшнего дня на предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге остановлен конвейер с целью наладки производства модели Solaris второго поколения. В обычный рабочий режим завод вернется после новогодних каникул.

Фирма Hyundai держит в строжайшем секрете сведения о новом российском Солярисе — на заходной фотографии представлен китайский вариант модели, носящий имя Verna, его презентация состоялась в начале сентября на автосалоне в Чэнду. Есть вероятность, что наш Солярис будет внешне отличаться от китайской Верны и уж точно будет другим по части настроек подвески.

Презентация новинки, скорее всего, состоится в январе, хотя официальный дебют могут специально подзадержать, чтобы дилеры распродали все Солярисы текущего, первого поколения. Напомним, что новый Solaris крупнее нынешнего: колесная база увеличилась на 30 мм, до 2600 мм, длина — на 5 мм, до 4380 мм.

Кардинальных изменений в линейке силовых агрегатов не ожидается, но младший двигатель 1.4 по аналогии с китайской моделью может получить в пару 6-ступенчатый автомат вместо 4-ступенчатого.

Вместе с Солярисом на конвейер питерского завода, очевидно, встанет и новый седан Киа Рио, о вот версии с кузовом хэтчбек обеих моделей пока под вопросом — спрос на пятидверки невелик, а предприятие и так работает на пределе своих возможностей, в три смены, есть смысл сосредоточиться на наиболее ходовых модификациях.

Согласно данным АЕБ по продажам автомобилей в России, Hyundai Solaris на данный момент является национальным бестселлером: за первые 11 месяцев текущего года дилеры реализовали 82 338 экземпляров этой модели. На втором месте идет «соратник по партии» Kia Rio — продано 79 633 штуки. Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Granta, которая привлекла 78 953 покупателей.

В ноябре стало известно о том, что в следующем году на некоторых рынках может быть предложена недорогая гибридная версия модели Solaris/Verna.

Фото: Hyundai