Платная парковка: власти Москвы выполнили свое «обещание»

Точечная платная парковка появилась еще на 206 столичных улицах в 47 районах города, сообщается на портале «Московский транспорт».
Речь идет о точечном расширении «в очагах ДТП и местах наибольшего скопления автомобилей». Также, по заверению столичных властей, расширение коснулось лишь 4% общего числа улиц, а список мест согласован с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города. Платная парковка должна решить проблемы местного населения.
Из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 8:00, — отметил представитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Власти напоминают, что для местных жителей есть выход — круглосуточное резидентное разрешение, которое можно получить за 3 тысячи рублей в год. На сегодняшний день в столице выдано уже 60 529 таких разрешений.
Платные парковки оборудованы у торговых и офисных комплексов (ТЦ «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», БЦ «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский»), станций метро («Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический Сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская»), станций МЦК («Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический Сад», «Хорошево») и т.д.
Полный список новых платных парковок можно найти здесь. Очередной этап «расширения» ожидается в I квартале 2017 года.
- При ближайшем рассмотрении оказывается, что не все муниципальные депутаты поддерживают расширение зоны платных парковок на окраинах города. Так, 15 декабря на Пушкинской площади собрались противники бесконечного расширения. В их числе кроме депутатов были представители КПРФ и общественных движений.
- Впрочем, в прошлом году прошел аналогичный митинг на Пушкинской площади, и по его итогам депутат Госдумы Вячеслав Лысаков направил мэру столицы письмо с просьбой уволить Максима Ликсутова, инициатора всех этих нововведений, но эффекта это не возымело.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС