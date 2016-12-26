Фигурку снеговика «слепили» из автомобилей

Термокружки — есть ли от них толк? Хочется горячего чая или кофе, а останавливаться неохота? Альтернативой термосу послужит термокружка, подключаемая к бортовой сети автомобиля. Больше воздуха — больше мощности Уже на протяжении долгого времени современные автопроизводители прикладывают максимум усилий для повышения экологичности и экономичности своих автомобилей. Собственно, именно это обстоятельство стало одной из основных причин широкого распространения турбированных двигателей. Подарки для хороших мальчиков — подборка новогодних сюрпризов для автомобилиста Выбор подарка для молодого человека в возрасте от 18 до 99 лет — настоящая головная боль, будь то презент для друга, брата, начальника, даже для себя любимого. Терзаясь томными сомнениями, мы начинаем обобщать и выбираем эдакие популистские подарки, которые придутся по вкусу большинству. А что же любит это самое «большинство» с автомобильным уклоном? Предлагаем подборку автомобильных аксессуаров, отлично годящихся на роль новогоднего подарка.