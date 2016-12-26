Фигурку снеговика «слепили» из автомобилей

Астраханские автолюбители вечером 25 декабря провели настоящий предновогодний флэшмоб, составив фигуру снеговика из пятидесяти машин, сообщает группа в ВКонтакте «Аварии Астрахань».
Мероприятие было заранее подготовлено, автовладельцы подъехали к центральному стадиону, чтобы выложенную фигурку можно было сфотографировать с воздуха квадрокоптером.
Изначально идею поддержало более 200 астраханских автолюбителей, но приехали на место 50, и этого оказалось достаточно.
Таким образом группа астраханцев подхватила эстафету челябинских автовладельцев, которые ранее провели аналогичное мероприятие, выложив елочку из автомобилей.
Фото: ВКонтакте