Фигурку снеговика «слепили» из автомобилей

Новый год неумолимо приближается. Об этом напомнил флэшмоб, устроенный астраханскими автолюбителями.

Астраханские автолюбители вечером 25 декабря провели настоящий предновогодний флэшмоб, составив фигуру снеговика из пятидесяти машин, сообщает группа в ВКонтакте «Аварии Астрахань».

Мероприятие было заранее подготовлено, автовладельцы подъехали к центральному стадиону, чтобы выложенную фигурку можно было сфотографировать с воздуха квадрокоптером.

Изначально идею поддержало более 200 астраханских автолюбителей, но приехали на место 50, и этого оказалось достаточно.

Таким образом группа астраханцев подхватила эстафету челябинских автовладельцев, которые ранее провели аналогичное мероприятие, выложив елочку из автомобилей.

Фото: ВКонтакте

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