В России из-за проблем с тормозами отзывают кроссоверы Lexus NX

Электромеханический привод стояночного тормоза для премиальных автомобилей нынче стандарт — старую добрую «кочергу» уже практически никто не предлагает. Между тем далеко не все водители в восторге от этого новшества, считая его недостаточно надежным. Неисправность, зафиксированная производителем в кроссоверах Lexus NX, пополнит ряды противников избыточной роботизации. Вот как она описана на сайте Росстандарта:
«Автомобили Lexus NX оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах. Функция удерживания тормозов автоматически отключается, когда транспортное средство трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация функций удерживания тормозов и включение стояночной тормозной системы с подачей звукового сигнала и выведением информационного сообщения на приборном щитке при определенных условиях, например при оттягивании водительского ремня безопасности во время работы функции удерживания тормозов.
В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, несмотря на наличие вышеуказанных условий. В ситуации, когда трансмиссия находится в режиме „Паркинг“, существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что, в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации».
Всего под отзыв попало 18 757 кроссоверов в модификациях NX 200, NX 200t и NX 300h, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В рамках бесплатного ремонта механики обновят прошивку электронного блока управления тормозами, после чего ручник будет активироваться надлежащим образом.
- В ноябре стало известно о том, что Toyota согласилась отремонтировать примерно 1,5 млн проданных в Америке пикапов Tacoma, Tundra и вседорожников Sequoia, у которых есть риск разрушения рамы вследствие коррозии. Сервисная акция может обойтись производителю в 3,4 млрд долларов.
- В октябре японская фирма объявила об отзыве с российского рынка 220 тысяч автомобилей Toyota Auris, Toyota Prius, Toyota Corolla и Lexus CT 200h в связи с риском утечки топлива из бака.
- В июне из-за проблем с ABS в России отзывали седаны Lexus ES и кроссоверы Lexus RX.
- В мае российские дилеры Тойоты призывали на сервис пикапы Hilux, оснащенные кунгом, у которого могут отвалиться стекла. Кроме того, в мае японская фирма объявила об отзыве с нашего рынка седанов Toyota Camry и Lexus ES с неполадками в системе рециркуляции отработавших газов.
- В феврале Toyota приглашала на бесплатный ремонт проданные в России кроссоверы Toyota RAV4 прошлого поколения — у них был обнаружен дефект ремней безопасности на заднем сиденье.
Фото: Lexus