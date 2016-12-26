В России из-за проблем с тормозами отзывают кроссоверы Lexus NX

Под сервисную кампанию попали машины, проданные официальными дилерами с 11 сентября 2014 года по настоящее время. Механикам предстоит устранить сбой в работе стояночного тормоза.

Электромеханический привод стояночного тормоза для премиальных автомобилей нынче стандарт — старую добрую «кочергу» уже практически никто не предлагает. Между тем далеко не все водители в восторге от этого новшества, считая его недостаточно надежным. Неисправность, зафиксированная производителем в кроссоверах Lexus NX, пополнит ряды противников избыточной роботизации. Вот как она описана на сайте Росстандарта:

«Автомобили Lexus NX оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах. Функция удерживания тормозов автоматически отключается, когда транспортное средство трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация функций удерживания тормозов и включение стояночной тормозной системы с подачей звукового сигнала и выведением информационного сообщения на приборном щитке при определенных условиях, например при оттягивании водительского ремня безопасности во время работы функции удерживания тормозов.

В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, несмотря на наличие вышеуказанных условий. В ситуации, когда трансмиссия находится в режиме „Паркинг“, существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что, в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации».

Всего под отзыв попало 18 757 кроссоверов в модификациях NX 200, NX 200t и NX 300h, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В рамках бесплатного ремонта механики обновят прошивку электронного блока управления тормозами, после чего ручник будет активироваться надлежащим образом.

Фото: Lexus