Стало известно отношение россиян к световозвращающим элементам

ГИБДД на протяжении двух месяцев выясняла с помощью социологических опросов заинтересованность россиян в использовании световозвращающих элементов. По итогам опросов сделаны соответствующие выводы.

Госавтоинспекция провела ряд социологических исследований, касающихся использования световозвращающих элементов, чтобы вместе с гражданами определить дальнейшие направления работы в этой сфере. Всего в опросах приняли участие более 18 тысяч человек.

Выяснилось, что 80% респондентов знают о пользе световозвращателей. Они либо становились участниками социальной акции, либо слышали об этом из СМИ. Остальные ничего не знают о световозвращающих элементах.

90% согласны с тем, что это эффективное средство в темное время суток для безопасности пешеходов, а 57% считают, что достойной альтернативы световозвращателям нет. Однако 9% отметили, что если водитель невнимателен, то никакие световозвращатели ему не помогут.

31% не знают, где продаются такие элементы, поэтому их не используют, а 13% не нравится их дизайн. Они полагают, что если бы значки, подвески, наклейки, браслеты и т.д. были стильными и модными, они смогли бы стать популярными.

Каждый десятый опрошенный отметил, что световозвращатели стоят слишком дорого (от 50 рублей), а 44% полагают, что, для того чтобы их чаще использовали, нужно раздавать их бесплатно. 21% опрошенных считают, что ношение таких элементов должно быть закреплено в законе, а 14% — что световозвращатели нужно просто активнее пропагандировать. 5% не верят в их эффективность, а 7% отмечают, что в любом случае носить их не будут.

Что касается наиболее удобных мест приобретения световозвращателей, то большинство участников опроса — 59%, считают, что их необходимо распространять через магазины и супермаркеты. 25% проголосовали за АЗС, а менее 10% выбрали уличные киоски, аптечные пункты, почтовые отделения и офисы банков.

ГИБДД намерена вести дальнейшую пропаганду световозвращателей и будет думать над тем, как сделать их доступнее для приобретения и интереснее по дизайну. Возможно, за разработку макетов таких элементов возьмутся известные дизайнеры, можно было бы даже организовать конкурс самых креативных решений. Это помогло бы продвижению световозвращателей.

С 1 июля 2015 года, согласно поправкам в КоАП, пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы на одежде при движении в темное время суток по дороге или обочине вне населенного пункта.

В 2014 году ГИБДД проводила опрос среди пешеходов на тему: «Что вы делаете для того, чтобы водитель видел вас в темное время суток?». Половина респондентов ответили, что ничего не делают, и заметить их — обязанность водителя.



Фото: wikihow.com