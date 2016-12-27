Радость через силу и экономичность: Mercedes-Benz GLC 220 d

Экстремальные тюнинговые модификации на базе сверхмощных спорткаров хороши, спору нет, но массовому потребителю интереснее доработка «умеренных» версий. В частности, дизельный кроссовер Mercedes-Benz GLC 220 d от компании Vath не добивает стоимостью апгрейда и отдачей, при этом способен на большее, нежели стандартный автомобиль.

Паркетник с «трехлучевой звездой» и дизельной «четверкой» объемом 2,1 л не шокирует мощностью — в его активе всего 170 л.с. и 400 Нм при 1400–2800 об/мин. До сотни такая модификация добирается за 8,3 с, а ее потолок скорости — 210 км/ч. Зато расход топлива в среднем по паспорту равен порядка 5,5 л/100 км.

Как видите, небольшие метаморфозы дизельному GLC не помешают. В Vath готовы повысить мощность до 205 л.с. и увеличить тягу до 470 Нм. Максималка при этом вырастает на 10 км/ч. Стоимость такой доработки — 850 евро. Если есть еще 1090 евро, то можно потратить их на апгрейд выхлопной системы, а еще 139 евро — на насадки из нержавеющей стали.

Также предусмотрено спортшасси, позволяющее варьировать высоту дорожного просвета в пределах 20–55 мм (такой апгрейд потянет на 2290 евро и еще 480 евро за установку). Экстерьер кроссовера остается практически стандартным, что нам видится скорее благом, чем недостатком. Но желающим индивидуальности и изюминки стоит обратить внимание на 20-дюймовые колесные диски с покрышками 245/45 спереди и 275/45 сзади. Цена «катков» — 4200 евро.

Компания Mercedes-Benz вывела на тесты прототипы вседорожник а G-класса новой генерации. Н а тестах были засняты не только стандартная версия и спортивное исполнение Mercedes-AMG, но и длиннобазная модификация .

длиннобазная модификация Недавно мы рассказывали о редком Mercedes-Benz , который выставляли на продажу в Канаде — великолепном купе 560 SEC 6.0 AMG стоимостью 211 000 долларов.

Фото: Vath