Жестоко избит прохожий, раскрывший номер неправильно припаркованного BMW

В этой московской истории сплелись сразу две темы, вызывающие острую дискуссию в обществе: платные парковки и активная гражданская позиция, подразумевающая сообщение полиции о любом нарушении ПДД.

Конфликт случился 22 декабря в центре Москвы на улице Малая Бронная. Житель столицы Артур Бойко, направляясь домой, обнаружил припаркованные в неположенном месте автомобили, в том числе BMW 7-й серии с закрытым картонкой номером. Артур попытался удалить с номера эту картонку, но тут же получил удар в затылок, после чего на него набросились четыре человека и начали избивать — такие сведения приводит агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшего Илону Цилюрик.

В результате нападения Артур Бойко получил закрытый осколочный перелом носа (многоосколочный перелом гайморовой пазухи) и повреждение мягких тканей лица. При попытке потерпевшего вызвать полицию нападавшие отняли у него мобильный телефон и преграждали пусть в находившееся поблизости кафе. О происшествии Артур сообщил в полицию позже из дома, через некоторое время был найден и его мобильный — поломанный и без сим-карты. Адвокат Артура также сообщает, что как минимум один из злоумышленников заходил и выходил в заведение общепита под названием Village Kitchen, расположенное на Малой Бронной, в нем имеются камеры видеонаблюдения, которые могли бы помочь установить личности нападавших, но полиция этого либо еще не сделала, либо пока не готова огласить полученные сведения — на данный момент ведется доследственная проверка по факту нападения и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший, его близкие и адвокат просят всех, кто был свидетелем этого происшествия, обратиться в полицию и помочь добиться справедливости.

  • Летом «За рулем» проводил опрос читателей по поводу инициативы ГИБДД создать специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно было бы сообщать полиции об увиденных нарушениях ПДД, в том числе о неправильно припаркованных автомобилях. 12% опрошенных считают подобные сообщения стукачеством, а 53% опасаются мести со стороны нарушителей.
  • 26 декабря в зону платной парковки в Москве были включены еще 206 улиц. Ранее 16 декабря на Пушкинской площади собрались противники расширения зоны платных парковок, но их обращение к властям действия не возымело.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (12)

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Ну что ж, надо сделать показательный суд, как над гонщиками — любителями Геленвагенов. Наш суд, если, конечно, захочет — может любому статью нарисовать... почему бы не сделать это еще раз — в отношении «злоумышленников» ?
Платность парковок и дорог никому не нравится, но это — не повод, чтобы скрывать номера и бить пацана.

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+2

Если машина стояла не на пешеходном переходе и не мешала проезду/проходу. Действия водителя одобряю. С какой стати мы должны платить за воздух.

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-9

только короткоствол решит проблемы с дебилами в дорогих авто.

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+1
Perejra Sebastian

После этого дебилы в дорогих авто будут шмалять направо и налево или также в затылок. Браво, ничего не скажешь — хорошее решение проблемы.

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0

только короткоствол решит все проблемы

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0

Вот и к нам в спальный район Братеево пришёл «праздник». В одночасье 3 улицы с бесплатными парковками возле магазинов стали платные. Читаем обращение на сайте моспаркинг «Уважаемые автолюбители! 26 декабря на самых загруженных участках точечно введена платная парковка.»
НИКОГДА наши улицы не были загружены! У нас в районе пробок нет, наш район не сквозной, платные парковки бьют только по жителям нашего района. И главное возле каких магазинов парковки стали платные, возле самых бюджетных, Пятёрочка, Атак. На каком основании, хочется спросить?

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+5
Vasily

На основании того, что им на вас плевать.
Вы — их крепостные. Скоро чтобы подышать придется разрешения спрашивать. Запретят свободное дыхание с формулировкой «слишком загазованный воздух, купите резиденсское разрешение за 3000 р в год и тогда дышите, а то приезжают все в Братеево и бесплатно дышат, выделяют углекислоту — непорядок!»
При том, что углекислоту приезжие выделяют вам, деньги за это платить придется Собянину.
«С» — справедливость!

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-1

Теперь учёный

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0

Во, правильно!
Одни денежку за воздух с терпил собирают, другие этих же терпил избивают коллективно. Все ок, стабильность у нас!
Назло всем «укропам» — беспредел, но стабильный же!

И что, на Малой Бронной ни одного пилиционера не было?
И что рядом никто не проходил?
Это Москва или тайга сибирская?

Когда власти очкуют, что у них отнимут позолоченный батон, — так сразу «больше трех не собираться!» и ОМОНа побольше нагнать.
А когда чуть ли не в центре Москвы четверо быдланов одного сознательного гражданина бьют, так никто ничего не видел!

Шикарно! И для чего нам пилиция тогда? Демонстрации разгонять?

Ликсутов-Ликсутов, это на вашей совести избитый человек. Хотя... какая там, к черту, совесть?

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+6
Каплан Илья

При выдаче мандата совесть сдают. Не знал что ли? При входе в думу детектор совести уже давно стоит. А с этого созыва похоже и мозги стали сдавать))) Интересно детектор уже перепрошили под мозг и совесть?

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0
Кобенко Александр

Так это, мозг там, похоже, сразу изымают как только человек вступает в одну из думских партий. Типа под расписку: «обязуемся вернуть по окончании депутанских полномочий или по выходу из партии».
Так и существуют депутаны по многу лет без мозгов. А потом туда-сюда, ошибка базы данных, пожар, наводнение и «простите, ваш мозг утерян, в качестве компенсации предлагаем еще один срок в госдуре».
Потому там уже 25 лет одни и те же рожи.
Им просто идти некуда:)

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0

Денежные имбицилы, ничего им не будет, наверно это друзья эпилепсички Богдасарян

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+2