Жестоко избит прохожий, раскрывший номер неправильно припаркованного BMW

В этой московской истории сплелись сразу две темы, вызывающие острую дискуссию в обществе: платные парковки и активная гражданская позиция, подразумевающая сообщение полиции о любом нарушении ПДД.

Конфликт случился 22 декабря в центре Москвы на улице Малая Бронная. Житель столицы Артур Бойко, направляясь домой, обнаружил припаркованные в неположенном месте автомобили, в том числе BMW 7-й серии с закрытым картонкой номером. Артур попытался удалить с номера эту картонку, но тут же получил удар в затылок, после чего на него набросились четыре человека и начали избивать — такие сведения приводит агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшего Илону Цилюрик.

В результате нападения Артур Бойко получил закрытый осколочный перелом носа (многоосколочный перелом гайморовой пазухи) и повреждение мягких тканей лица. При попытке потерпевшего вызвать полицию нападавшие отняли у него мобильный телефон и преграждали пусть в находившееся поблизости кафе. О происшествии Артур сообщил в полицию позже из дома, через некоторое время был найден и его мобильный — поломанный и без сим-карты. Адвокат Артура также сообщает, что как минимум один из злоумышленников заходил и выходил в заведение общепита под названием Village Kitchen, расположенное на Малой Бронной, в нем имеются камеры видеонаблюдения, которые могли бы помочь установить личности нападавших, но полиция этого либо еще не сделала, либо пока не готова огласить полученные сведения — на данный момент ведется доследственная проверка по факту нападения и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший, его близкие и адвокат просят всех, кто был свидетелем этого происшествия, обратиться в полицию и помочь добиться справедливости.

Летом «За рулем» проводил опрос читателей по поводу инициативы ГИБДД создать специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно было бы сообщать полиции об увиденных нарушениях ПДД, в том числе о неправильно припаркованных автомобилях. 12% опрошенных считают подобные сообщения стукачеством, а 53% опасаются мести со стороны нарушителей.

26 декабря в зону платной парковки в Москве были включены еще 206 улиц. Ранее 16 декабря на Пушкинской площади собрались противники расширения зоны платных парковок, но их обращение к властям действия не возымело.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС