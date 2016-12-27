Гендиректор КАМАЗа: в 2017 году сохранится умеренный рост рынка

В этом году КАМАЗ занял более половины рынка новых грузовых автомобилей и, судя по всему, в 2017 году еще увеличит свою долю. Однако гораздо комфортнее иметь пусть и меньшую долю, но больший объем продаж. О планах, экспорте и госпрограммах Сергей Когогин рассказал в итоговом интервью каналу «Вести КАМАЗа».

Сергей Когогин рассказал, что КАМАЗ, как правило, всегда наращивает свою долю, когда рынок падает, и связано это с тем, что у потребителей сокращается выбор, как и желание покупать дорогие автомобили. В период кризиса небольшие, нишевые игроки испытывают серьезные проблемы, а ключевой игрок занимает основную часть рынка. Но все же было бы комфортнее иметь пусть меньшую долю, но больший объем рынка. Потому что большая доля рынка — это еще и большая ответственность.

Рынок России — ключевой для КАМАЗа, и, наращивая долю, предприятие увеличивает и свою зависимость от монорынка. Любая экономическая проблема в нашей стране тут же отражается на инвестиционных ожиданиях экономики, соответственно, грузовые автомобили становятся менее востребованными.

Относительный успех этого года Сергей Когогин объясняет тем, что начиная с 2008 года потребители очень сдержанно обновляли свои грузовые парки. Постоянно экономить нельзя, поэтому даже в условиях нестабильной экономики снова началось движение по обновлению парков.

В 2017 году, по мнению Когогина, тенденция к умеренному росту грузового рынка сохранится. Что касается государственных программ поддержки, то пока они лишь декларируются, де факто финансирование этих программ не подтверждено, поэтому надеяться в этой ситуации можно только на себя.

План КАМАЗа на 2017 год — реализовать 36 тыс. автомобилей, из которых 6 тыс. отправятся на экспорт. Экспортный прогноз у автогиганта пока очень скромный, и гендиректор объяснил почему. В этом году экспорт пришлось переориентировать со стран СНГ на дальнее зарубежье. Анализ экономического состояния стран, где КАМАЗ продает автомобили, показывает, что там вряд ли стоит ожидать большого роста экспорта и, кроме всего прочего, в 2016 году у предприятия было несколько крупных выгодных контрактов: грузовики поставляли на Кубу, в Армению и Туркменистан. На 2017 год такого задела пока нет, хотя Когогин надеется, что камазовские экспортники «совершат подвиг» и найдут крупные контракты, тем более что государственная программа поддержки экспорта к этому стимулирует. Подтягиваются и новые потребители камазовской продукции. Так, недавно состоялись переговоры с министром Сенегала о приобретении партии автомобилей Камского автозавода.

Под занавес интервью гендиректор КАМАЗа обозначил четыре основных задачи, которые стоят перед предприятием в 2017 году: это выполнение бизнес-плана, выход на достаточный уровень доходности, запуск двух инвест-проектов (двигателей и кабин) и открытие новых экспортных рынков.

Кроме того, на КАМАЗе активно работают над развитием новых технологий. Речь идет о создании российских автомобилей с автономным управлением. Вчера было объявлено, что предприятие вошло в ассоциацию «Автонет», которая объединяет производителей и разработчиков беспилотных автомобилей.

В ноябре 2016 года рынок новых грузовых автомобилей в России вырос на 32,4% и составил 5,5 тыс. единиц, КАМАЗу в прошлом месяце удалось реализовать 1850 автомобилей.



Фото: Егор Алеев/ТАСС